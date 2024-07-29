29.07.2024, 14:04
„Мне есть с чем сравнивать“: Андрей Макаревич, стоя под проливным дождем, о фестивале Лаймы
Последний день фестиваля не радовал своей погодой – Юрмалу накрыл шторм, дождь шел такой силы, что канализационные люки не справлялись и превращались в фонтаны, затапливая улицы. Однако непогода не остановила ход фестиваля, а звезды самоотверженно выходили на красную ковровую дорожку для фото и интервью.
Андрей Макаревич на завершающем концерте исполнил пять композиций, в их числе две в дуэте с Лаймой Вайкуле. Они закрывали первое отделение концертной программы.
В чем секрет их с Лаймой дружбы, как он оценивает уровень организованного мероприятия – в материале Bublik.