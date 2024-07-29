ВИДЕО | „Мне есть с чем сравнивать“: Андрей Макаревич, стоя под проливным дождем, о фестивале Лаймы

Последний день фестиваля не радовал своей погодой – Юрмалу накрыл шторм, дождь шел такой силы, что канализационные люки не справлялись и превращались в фонтаны, затапливая улицы. Однако непогода не остановила ход фестиваля, а звезды самоотверженно выходили на красную ковровую дорожку для фото и интервью.