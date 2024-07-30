ВИДЕО | „Мой жених“. 38-летняя Леди Гага выходит замуж после четырех лет отношений

Суперзвезда успела пообщаться со СМИ и даже встретилась с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Именно во время этой встречи на трибуне Гага сделала неожиданное заявление. Так, она случайно проговорилась о своей помолвке с бизнесменом Майклом Полански, представив его „своим женихом“. Соответсвующим видео в Сети поделился сам премьер-министр Атталь.

Ранее Леди Гага не рассказывала подробностей о предложении от возлюбленного, однако известно, что пара вместе уже четыре года. Также артистка пока не делилась планами о свадьбе.

Отметим, жених звезды Майкл Полански является исполнительным директором благотворительного фонда „Parker Foundation“ и активным инвестором для развития медицинских технологий, в частности направления борьбы с раком.

К слову, в 2018 году Гага уже была обручена со своим концертным директором Кристианом Карино. Однако тогда дело до официальной росписи так и не дошло – пара разорвала отношения и не сообщала о причинах. Поэтому это будет первый брак для суперзвезды.