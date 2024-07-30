Отличный выбор! Дизайнер Лийзи Ээсмаа дала своему ребенку поистине лучезарное имя

После родов Лизси поделилась в социальных сетях первой фотографией крохи, поблагодарив акушерку, которая оперативно приняла экспресс-роды. „Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви“, - подписала она фотографию.

Уже тогда новоиспеченная мама намекнула на имя новорожденной, но только недавно раскрыла его, поделившись в Instagram серией милых фотографий своей двухмесячной дочери. „Малышка Пяйке (Päike с эст. „солнце“ - прим. ред.), уменьшительно ласкательно — Пипи“, — говорится в посте Лийзи.

У Лийзи и ее мужа, предпринимателя и режиссёра Мадиса Лигема, уже есть шестилетний сын Куу (Kuu, с эст. „месяц“ — прим. ред.). Таким образом, в их семье теперь растут “месяц“ и “солнце“.