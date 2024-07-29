Кино
29.07.2024, 20:00

Чулпан Хаматова, „Битлджус“ и еще один „Джокер“: стартовал кинофестиваль в Венеции

 
Chulpan Khamatova
Chulpan Khamatova
ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures | Scanpix

28 июля начинался 81-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 августа. Фильмом открытия станет „Битлджус Битлджус“ Тима Бертона, который является продолжением его ленты 1988 года. В программе „Горизонты“ заявлен фильм с Чулпан Хаматовой „Тихая жизнь“ Александроса Авранаса.

Председателем жюри этого года станет французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссеры Джеймс Грэй, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Филью, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Джулия фон Хайнц и китайская актриса Чжан Цзыи.

В основном конкурсе состоятся премьеры: „Джокер: Безумие на двоих“ Тодда Филлипса, „Квир“ Луки Гуаданьино, „Комната по соседству“ Педро Альмодовара, „Приказ“ Джастина Курзеля и другие.

Вне конкурса среди прочих покажут фильмы „Сломанная ярость“ Такеши Китано, „Детское вторжение“ Хармони Корина, „Облако“ Киёси Куросавы, „Финал“ Клода Лелуша.

Полная программа опубликована на сайте кинофестиваля.

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