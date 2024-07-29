Чулпан Хаматова, „Битлджус“ и еще один „Джокер“: стартовал кинофестиваль в Венеции
28 июля начинался 81-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 августа. Фильмом открытия станет „Битлджус Битлджус“ Тима Бертона, который является продолжением его ленты 1988 года. В программе „Горизонты“ заявлен фильм с Чулпан Хаматовой „Тихая жизнь“ Александроса Авранаса.
Председателем жюри этого года станет французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссеры Джеймс Грэй, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Филью, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Джулия фон Хайнц и китайская актриса Чжан Цзыи.
В основном конкурсе состоятся премьеры: „Джокер: Безумие на двоих“ Тодда Филлипса, „Квир“ Луки Гуаданьино, „Комната по соседству“ Педро Альмодовара, „Приказ“ Джастина Курзеля и другие.
Вне конкурса среди прочих покажут фильмы „Сломанная ярость“ Такеши Китано, „Детское вторжение“ Хармони Корина, „Облако“ Киёси Куросавы, „Финал“ Клода Лелуша.
Полная программа опубликована на сайте кинофестиваля.