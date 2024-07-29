Чулпан Хаматова, „Битлджус“ и еще один „Джокер“: стартовал кинофестиваль в Венеции

28 июля начинался 81-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 августа. Фильмом открытия станет „Битлджус Битлджус“ Тима Бертона, который является продолжением его ленты 1988 года. В программе „Горизонты“ заявлен фильм с Чулпан Хаматовой „Тихая жизнь“ Александроса Авранаса.