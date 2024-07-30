Минюст РФ не нашел причин объявить Пугачеву „иноагентом“

У министерства юстиции РФ нет сведений, позволяющих внести певицу Аллу Пугачеву в реестр так называемых „иностранных агентов“. Об этом говорится в официальном ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева. Изображения документа опубликованы в понедельник, 29 июня, в Telegram-канале Ксении Собчак. При этом в ответе подчеркивается, что в случае выявления „в действиях Пугачевой признаков иностранного агента“ Минюст рассмотрит вопрос о ее включении в реестр.

Призыв признать Пугачеву „иноагентом“

Алексей Журавлев, первый замглавы комитета Госдумы по обороне, 9 июля направил обращение Минюсту с просьбой признать Пугачеву „иноагентом“. Депутат обвинил певицу в „противоправных действиях“, к которым он отнес публикацию „необъективных материалов об общественно-политических событиях в РФ“, „дискредитацию“ органов власти и „активное комментирование“ действий армии РФ в Украине. Кроме того, Журавлев обвинил артистку в том, что она собирает сведения о военной деятельности РФ.

Ранее 9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсети Instagram с фотографией ребенка, раненного в результате попадания ракеты в киевскую больницу „Охматдет“. „Бог терпелив, но всему есть предел“, - написала Пугачева под фото.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехали из России в Израиль. Галкин был признан „иноагентом“ в 2022 году.