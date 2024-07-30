Тынис Мяги: никто из моих друзей не дожил до 70 лет

Мяги не задумывался и не знает, как долго он еще хочет заниматься музыкой - в основном он работает, только когда есть вдохновение. „Если у меня появится идея, я запишу еще несколько пластинок, а что еще я могу делать? Я не очень хорош в строительстве, быть хирургом, наверное, тоже не совсем мое“, - шутит он.

„Когда вы были молоды, на сцене было не так много пожилых людей“, - сказал ведущий Андрес Оя. Мяги признался, что даже когда он был моложе, то не думал, что ему придется завершить карьеру в 50 лет. „Это было путешествие и все было так удивительно“.

Для Тыниса уже чудо, что он дожил до 75 лет. „Никто из моих друзей не дожил и до 70 лет“, — сказал он.

В этом году Мяги рассказал Kroonika, как он отметил свое 75-летие и что ему подарили по этому случаю. „Мне также подарили деревянные часы. Человек, который мне их подарил, сказал: „От всего эстонского народа“. Я ношу их постоянно“, - сказал он.

„Я почетный гражданин Эльва, но никто из жителей города не поздравил меня с 75-летием..... И все же в то сложное время совершенно незнакомый человек принес колокольчик к моим воротам“, - сказал он, имея в виду ограничения во время коронавируса.