На счастье! Итальянский олимпиец утопил в Сене обручальное кольцо, пока размахивал флагом страны

Спортсмен посвятил пост в соцсетях своей жене Кьяре Бонтемпи Тамбери, свадьбу с которой сыграл в 2022 году.

„Слишком много воды [во время церемонии безостановочно шел дождь], слишком много килограммов, потерянных за последние несколько месяцев, или, возможно, неудержимый энтузиазм от того, что мы делали. Вероятно, [сыграли] все три [фактора], но факт остается фактом: я слышал, как оно соскользнуло, я видел, как оно летело“, — написал Тамбери.

Сначала кольцо упало на пол лодки, из‑за чего олимпиец увидел „проблеск надежды“, но отскочило в сторону воды, „прокрутившись тысячу раз в воздухе. Это продолжалось несколько мгновений, но казались они вечностью“, - вспомнил Тамбери.

„Если бы этому действительно суждено было случиться, если бы мне действительно пришлось потерять его, я не могу представить себе лучшего места. Оно навсегда останется в русле реки города любви, покинув меня, пока я пытался поднять итальянский флаг как можно выше во время церемонии открытия самого важного спортивного события в мире“, — посчитал Тамбери.

Атлет предложил жене бросить ее кольцо в Сену, если она этого хочет. „Чтобы они были вместе навсегда, и у нас был еще один повод, чтобы вновь сделать друг другу обещания и снова жениться“, — написал он.

Ранее Тамбери попадал в заголовки новостей на Играх-2020 в Токио, когда разделил золотую медаль по прыжкам в высоту с катарцем Мутазом Эсса Баршимом — оба решили не улучшать свой результат по прыжкам в высоту. С 2011 года спортсмен носит полбороды на лице, чем и запомнился болельщикам.