Приставили охранников и думают о больнице: Глюк’oZу хотят положить в рехаб

Напомним, что 20 июля в Красноярске состоялся концерт певицы Глюкозы. Артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля Максим Фадеев заявил, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.