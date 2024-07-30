Приставили охранников и думают о больнице: Глюк’oZу хотят положить в рехаб
Глюк’oZу хотят положить в рехаб в ближайшее время. По данным Telegram-канала Mash, близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, сама певица не против. Сейчас к ней приставили двух охранников.
Напомним, что 20 июля в Красноярске состоялся концерт певицы Глюкозы. Артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля Максим Фадеев заявил, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.
22 июля Наталья Чистякова-Ионова впервые прокомментировала свое выступление. Певица заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.