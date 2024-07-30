Кирилл Селегей выступит в Таллинне с новой программой „От души“

После предыдущего концерта „АААААА“ 2/2, посвященного остросоциальным и политическим темам, Кирилл Селегей обратил свой взор внутрь себя, исследуя внутренние проблемы и пытаясь найти свое место в постоянно меняющемся мире. А также будут шутки про самолёты.

„От души“ — это не просто концерт, это путешествие в глубины души Кирилла Селегея. В своем новом выступлении Кирилл делится с аудиторией своими переживаниями. Что стоит за внешней легкостью и шутками комика? Это шанс увидеть за фасадом смеха глубокие эмоциональные переживания и искренние раздумья. Но будут и обычные шутки про порно-сайты.

Это концерт для тех, кто ценит не только юмор, но и глубину. Но в основном юмор.

Когда? 1 августа (Четверг)

Где? Таллинн, Heldeke Theatre&Bar, Tööstuse 13

Первый сеанс: 19:00 (вход с 18:30)

Второй сеанс: 21:00 (Вход с 20:45) 18+

P. S. В зале свободная партерная посадка, никаких резервация нет! Просьба приходить за 15-30 минут до начала концертов, чтобы успеть сделать заказ в баре и занять свои места В баре только напитки и легкие закуски. Кухни нет. Каждый из сеансов будет длиться порядка часа и 15 минут, без перерыва