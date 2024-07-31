Что-то напоминает? В городке Уэльса появился розовый надувной человек высотой 13 метров — и вызвал вопросы

„Изображение отображает скуку китайского общества во время подъема потребительства и экономических реформ в начале 1990-х годов“, — объяснили в школе Ритина. Надувная фигура высотой 13 метров изображает самого художника, который смеется и опирается на четвереньки на большой белый мяч.

Директор Фрэнсис Кинг рассказала, что в работе Миньцзюня содержится „глубокое философское понимание“, она заставляет задуматься о том, „где вы находитесь в мире и что вас окружает“.

По словам Кинг, ученики школы „обожают“ и „действительно очень любят“ большого надувного человека. „Мы получили неоднозначную реакцию, некоторые люди говорили: „Какое чудовище!“, — признала она, а затем добавила, что, тем не менее, „это оживляет вашу жизнь“.

Местный житель рассказал CNN, что надувная конструкция „совершенно замечательная“, отметив, что ее „создал всемирно известный художник“, поэтому она „стала фантастической рекламой“ для города. Однако другой собеседник назвал инсталляцию „немного странной“.

„Наша первая реакция была: ’Что за фигня, почему на территории школы стоит гигантская надувная фигура человека на четвереньках? Это просто еще одна странность в мире, в котором мы живем’, — отреагировала живущая неподалеку Анджела Луиза Серса.

Надувную конструкцию Миньцзюнь создал для Международного фестиваля искусств в Ритине, который начался 28 июня. Затем ее свернут.