Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль

Отказ от защиты сыграл с 20-летним сыном голливудских звезд злую шутку. В минувший понедельник Пакс попал в аварию, в результате которой получил травму головы.

Молодой человек передвигался на электровелосипеде в час пик по оживленному бульвару в Лос-Анджелесе. Он врезался в автомобиль, когда на светофоре загорелся красный сигнал. Водитель поспешил осмотреть пострадавшего, на место происшествия прибыли полиция и медики. Уточняется, что у Пакса также было обнаружено повреждение ноги, наблюдалось подозрение на кровоизлияние в мозг. Звездного наследника экстренно госпитализировали.

Состояние парня оценивается как стабильное. Ожидается, что он вернется домой уже сегодня вечером.

В последние месяцы Пакс был замечен в окрестностях Лос-Анджелеса на электровелосипеде Talaria Sting R MX4, который стоит около 3 000 долларов, хотя неизвестно, был ли это тот же велосипед, на котором он разбился.

Пакс Тьен — один из усыновленных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Всего у голливудских артистов шестеро наследников, трое из которых родные.