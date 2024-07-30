В костюме медсестры: как Кейт Миддлтон смогла помириться с принцем Уильямом после ссоры
Сейчас семья Уэльских воспитывает троих детей и вместе встречает сложные вызовы судьбы. А в свое время они были влюбленными студентами.
Кейт Миддлтон в свое время во время ссоры с принцем Уильямом помирилась с ним с помощью костюма медсестры. Об этом пишет Daily Mail.
Королевский автор Роберт Джобсон раскрыл некоторые секреты личной жизни монаршей пары.
В книге „Кэтрин, принцесса Уэльская“ описывается сцена, в которой жена принца Уильяма привлекла внимание будущего короля на костюмированном балу.
Это произошло, когда они с Уильямом были молодыми и влюбленными. Тогда им осталось два года до окончания Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, где они начали встречаться в 2002 году.
Однако в начале 2007 года пара поссорилась. Как и во время прошлого разрыва, Уильям прекратил отношения из-за страха обязательств и беспокойства о том, что подвергнет свою возлюбленную высокому давлению и королевскому стилю жизни.