Роберт Дауни-младший заработает более 80 млн долларов за роль Доктора Дума

Variety сообщает, что режиссеры Энтони и Джо Руссо получат 80 млн долларов за постановку фильмов „Мстители: Судный день“ и „Мстители: Секретные войны“. Также для братьев Руссо предусмотрены дополнительные выплаты, если фильмы соберут $750 млн или $1 млрд в прокате.

Роберт Дауни-младший получит „значительно больше“ 80 млн долларов за роль Доктора Дума в новых „Мстителях“. Контракт актера также предусматривает частный самолет, специальную охрану и специальный „трейлерный лагерь“. Сообщается, что Роберт Дауни-младший является самым высокооплачиваемым участником вселенной Marvel. По оценкам СМИ, он заработал 500-600 млн долларов за четыре фильма франшизы.

Также источник пишет, что Дауни-младший согласился вернуться в MCU только при условии работы с братьями Руссо.

Премьера „Судного дня“ состоится в мае 2026 года, а „Секретные войны“ выйдут в мае 2027-го.