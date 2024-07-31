Латвия заняла первое место в топе стран с самыми красивыми женщинами мира. Есть ли в списке Эстония?

Если говорить о самых красивых женщинах мира, то Беларусь занимает 5-е место. Белорусские женщины, считает автор, обладают дьявольскими фигурами и излучают ауру уверенности в себе.

4-е место занимают шведки. Они несколько раз побеждали на мировых конкурсах красоты.

Украина занимает 3-е место. Они славятся своими светлыми волосами, голубыми глазами, длинными ногами и неуправляемым характером. Украину часто называют столицей самых красивых женщин.

2-е место занимает Венесуэла. Если вы поедете в Венесуэлу, вы обнаружите, что страна полна красивых женщин.

На первом же месте находится Латвия, которая всегда признавалась в мировом масштабе местом, где живут настоящие красавицы. Это рай для одиноких мужчин.

Эстония в видео не упоминается.