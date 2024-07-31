ВИДЕО | Алла Пугачева - о выступлении в Эстонии: петь я еще могу, ходить я еще хожу, так что когда будет желание и вдохновение - приеду

В интервью передаче „Стиль жизни с Марком-Анатолием Эйном“ Алла Пугачева еще раз высказалась о возможности новых концертов: „Я же говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Не могу, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом я уже 15 лет не пою“.

Тем не менее Алла Борисовна полностью не отмела идею дать концерт в том числе и в Эстонии. В конце интервью вместе с мужем Максимом Галкиным, который пришел „спасать“ жену от камер, они спели для эстоноземельцев песню - „Пусть всегда будет солнце“.

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