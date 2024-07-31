Шоубиз
31.07.2024, 11:00

ФОТО | Нашел любовь! Александр Селевко встречается с американской фигуристкой

 
Александр Селевко
Александр Селевко
ФОТО: DANIEL MIHAILESCU | AFP/Scanpix

Обладатель исторической медали на чемпионате Европы, трехкратный чемпион Эстонии и олимпиец Александр Селевко (23) нашел любовь в самом близком сердцу месте - на катке.

Селевко подтвердил Kroonika, что встречается с 26-летней фигуристкой из США Эмили Чан, но больше на тему отношений распространяться не стал. Селевко и Чан сейчас вместе находятся в Токио в рамках турне „The Ice 2024“.

Селевко, предпочитающий не распространяться о своей личной жизни, 24 февраля на президентском приеме рассказал RusDelfi, что его сердце пленила таинственная девушка. „Она - мой талисман. Ее присутствие на катке мне очень помогает“, - сказал Селевко, сообщив, что возлюбленная была с ним на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе. Имя своей таинственной возлюбленной Селевко в то время держал в секрете.

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RusDelfi
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