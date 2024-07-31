31.07.2024, 11:00
ФОТО | Нашел любовь! Александр Селевко встречается с американской фигуристкой
ФОТО: | AFP/Scanpix
Обладатель исторической медали на чемпионате Европы, трехкратный чемпион Эстонии и олимпиец Александр Селевко (23) нашел любовь в самом близком сердцу месте - на катке.
Селевко подтвердил Kroonika, что встречается с 26-летней фигуристкой из США Эмили Чан, но больше на тему отношений распространяться не стал. Селевко и Чан сейчас вместе находятся в Токио в рамках турне „The Ice 2024“.
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