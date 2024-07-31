СМИ: в Олимпийской деревне обокрали пятерых человек

По его информации, у японского регбиста похитили обручальное кольцо, колье и деньги на сумму 3000 евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом — банковскую карту. Воры сняли с карты тренера 900 евро.

Кто совершил преступления, неизвестно. СМИ сообщило, что следов взлома в комнатах участников Олимпиады не обнаружили. Видеозапись в жилых помещениях не ведется.

Ранее стало известно, что в Париже ограбили футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду. У спортсмена, по данным BFMTV, украли драгоценностью стоимостью 50 тыс. евро.

Жертвой другого преступления стал бывший тренер ЦСКА Зико. У бразильского специалиста похитили портфель, в котором находились дорогие часы, бриллиантовое колье и наличные. Ущерб оценивается в 500 тыс. евро.

Олимпийская деревня площадью 52 гектара открылась в Париже 18 июля. В ней проживают свыше 14 тыс. человек, в том числе 9 тыс. спортсменов.