ФОТО | „Вики никогда не была там раньше“. Музыкант Стефан наслаждается летним солнцем со своей семьей вдали от Эстонии

Стефан поделился в социальных сетях красивой серией фотографий, на которых также можно увидеть его жену и маленькую дочку. На снимках видно, что пара провела время как в Риме, так и в Ватикане, посещая Колизей, осматривая популярный туристический фонтан Треви, гуляя по улицам города и даже катаясь на речном катере.

„Вики никогда не была там раньше, поэтому я был рад сделать ей сюрприз“, - рассказал музыкант в интервью Elu24, добавив, что в Риме было тепло и солнечно, а еда была очень вкусной.

Стефан и Виктория объявили о своей помолвке 27 октября 2022 года. В конце декабря того же года родилась их дочь Майя.

Они сказали друг другу „да“ в конце августа 2023 года в Таллинне. „Мы пообещали друг другу, что любим друг друга и в горе, и в радости. Мы пообещали, что будем усердно работать над тем, чтобы наши отношения были полны любви“, - сказал Стефан. Он добавил, что и брачные клятвы, и речь пастора были настолько трогательными, что он еле сдерживал слезы.