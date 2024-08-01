Как устроиться на работу к звезде? Бас-гитарист, выступающий с „Би-2„, проведет в Таллинне мастер-класс
За сутки до большого симфонического концерта группы “Би-2“, один из лучших бас-гитаристов мира Антон Давидянц проведет в Таллинне трехчасовой мастер-класс „Твой путь к виртуозности. Методика самостоятельных занятий для достижения максимальной эффективности“
Антон Давидянц — один из самых известных бас-гитаристов мира, работает со звёздами шоу-бизнеса Америки, России, Европы и Азии: Игорь и Олег Бутманы, Би-2, Сергей Манукян, группы Zventa Sventana и „Маша и Медведи“, Юта, Мара, Николай Носков, Eric Marienthal, Gregory Porter, Virgil Donati, Jean Luc Ponty, Guthrie Govan, Nathaniel Townsley, Alex Hutchings, Martin Miller, Gergo Borlai, Damien Schmitt и так далее.
Антон практически не располагает свободным временем, и подобные мастер-классы огромная редкость.
Вы получите уникальные знания в простой для освоения форме.
Музыкальная теория на практике, техника игры на бас-гитаре, а также практический опыт. Осветит не только технические вопросы, но и расскажет, как работает музыкальная индустрия в Европе, Азии, России и Америке, и как устроиться на работу к “звезде“.