31.07.2024, 15:00
ОБЗОР | Кто переезжает на родину, а кто в Брюссель. Известные эстоноземельцы, которые нашли себе новое жилье, и кого еще ждет переезд
ФОТО: Kollaaž
Прошло уже более половины 2024 года, и за это время многие известные эстоноземельцы успели переехать. Причины этого самые разные: либо им понадобилось новое съемное жилье, либо, живя за границей, они затосковали по родине и захотели вернуться в любимую Эстонию. Вспоминаем, кто из звезд сменил место жительства в этом году, а кто все еще пакует коробки для предстоящего переезда.