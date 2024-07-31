ОБЗОР | Кто переезжает на родину, а кто в Брюссель. Известные эстоноземельцы, которые нашли себе новое жилье, и кого еще ждет переезд

В начале февраля стало известно, что виолончелистке Сильвии Ильвес, ее четырем сыновьям и двум кошкам придется съехать из пятикомнатной съемной квартиры в центре Таллинна до начала апреля, а значит, к тому времени нужно найти новый дом. В передаче „Stuudio“ стала известна и причина переезда: в молодой семье, владеющей квартирой, случилось пополнение, и они сами захотели переехать в квартиру. По словам Сильвии, она платила 850 евро в месяц за аренду и 400 евро за коммунальные услуги.