Мероприятия этой недели Тарту 2024 | На сцене летнего праздника культурной столицы выступят любимые певцы и артисты
Главным событием этой недели станет большой летний праздник культурной столицы Европы Тарту 2024, который пройдет уже в субботу, 3 августа. Также будет показан передвижной спектакль Кроме того, будет показан бродячий спектакль“Ma võtan selle enda kanda“, анализирующий городскую жизнь Тарту. В Лиеваку состоится премьера фильма „Leevaku kullakaevur“, который перенесет зрителей в повседневную жизнь местного провидца, решившего основать кирпичный завод.
В субботу, 3 августа, состоится Tartu 2024 suvepidu - большой летний праздник, который начнется с концертной постановки !Искусство выживания на перепутье“. Постановка расскажет о том, как путешествие, полное выбора, превратило Тарту и Южную Эстонию в культурную столицу Европы. Выступят любимые артисты Лийси Койксон, Неле-Лийс Вайксоо, Мярт Аванди, Отт Сепп, Олли и многие другие.
В постановке будут представлены песни из золотого фонда эстонского радиовещания и эстрадной музыки: „Kaua sa kannatad“, „Segased lood“, „Ära möödu must lähedalt“, „Sepa kahurikuul“ и „Armastus päästab maailma“. Летний вечер завершится приятным шумным концертом группы Winny Puhh.
1-3 августа в Тарту можно принять участие в передвижном спектакле „Ma võtan selle enda kanda“, в котором основное внимание уделяется повседневной жизни барокко, скучному характеру городской жизни и простоте повседневной жизни людей. Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.
В рамках общественной программы культурной столицы в Южной Эстонии, 30 июля состоится премьера спектакля „Leevaku kullakaevur“. Это путешествие в 20-й век, рассказывающее историю одного человека, семьи и великих идей сообщества, препятствий повседневной жизни и человеческого бытия.
Мероприятий культурной столицы Тарту 2024 с 29 июля по 4 августа:
Avatud aed Anton Starkopfi skulptuuridega 27.07–09.08. Тарту. Вход свободный
Kogukonnalavastus Leevaku kullakaevur 30.07– 04.08. Волость Ряпина| Leevaku külaplats. 20–33 €
Танцевальная постановка „Ma võtan selle enda kanda“ 01.08–03.08 в 19 часов. Тарту. Вход свободный (необходима регистрация)
Международный молодежный фестиваль по футболу Tartu Culture Cup 2024 1.08–4.08. Тарту. Вход свободный
Maastikuteater „Ääremaastikud“ 2.08–11.08. Волость Выру| Piusa jõe ürgorg. 45 €
VII Rahvusvahelised Väntorelite Suvepäevad 2024 2.08–4.08. Тарту. Вход свободный
Tartu 2024 suvepidu 3.08 в 22 часа. Тарту | Бульвар Свободы от автомобилей. Вход свободный
III Mehikoorma Veepidu 3.08–4.08 в 14 часов. Волость Ряпина | Mehikoorma sadam, Mehikoorma alevik. Вход свободный
Tõrva Raadio perepäev „Suur raadiosaade“ 3.08–4.08ТырваВход свободный
Alatskivi lossi päev 4.08 в 10 часов. Peipsiääre vald | Alatskivi loss. Вход свободный
С программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.