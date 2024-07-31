Мероприятия этой недели Тарту 2024 | На сцене летнего праздника культурной столицы выступят любимые певцы и артисты

В субботу, 3 августа, состоится Tartu 2024 suvepidu - большой летний праздник, который начнется с концертной постановки !Искусство выживания на перепутье“. Постановка расскажет о том, как путешествие, полное выбора, превратило Тарту и Южную Эстонию в культурную столицу Европы. Выступят любимые артисты Лийси Койксон, Неле-Лийс Вайксоо, Мярт Аванди, Отт Сепп, Олли и многие другие.

В постановке будут представлены песни из золотого фонда эстонского радиовещания и эстрадной музыки: „Kaua sa kannatad“, „Segased lood“, „Ära möödu must lähedalt“, „Sepa kahurikuul“ и „Armastus päästab maailma“. Летний вечер завершится приятным шумным концертом группы Winny Puhh.

1-3 августа в Тарту можно принять участие в передвижном спектакле „ Ma võtan selle enda kanda “ , в котором основное внимание уделяется повседневной жизни барокко, скучному характеру городской жизни и простоте повседневной жизни людей. Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.

В рамках общественной программы культурной столицы в Южной Эстонии, 30 июля состоится премьера спектакля „Leevaku kullakaevur “ . Это путешествие в 20-й век, рассказывающее историю одного человека, семьи и великих идей сообщества, препятствий повседневной жизни и человеческого бытия.

Мероприятий культурной столицы Тарту 2024 с 29 июля по 4 августа:

Avatud aed Anton Starkopfi skulptuuridega 27.07–09.08. Тарту. Вход свободный

Kogukonnalavastus Leevaku kullakaevur 30.07– 04.08. Волость Ряпина| Leevaku külaplats. 20–33 €

Танцевальная постановка „Ma võtan selle enda kanda “ 01.08–03.08 в 19 часов. Тарту. Вход свободный (необходима регистрация)

Международный молодежный фестиваль по футболу Tartu Culture Cup 2024 1.08–4.08. Тарту. Вход свободный

Maastikuteater „Ääremaastikud “ 2.08–11.08. Волость Выру| Piusa jõe ürgorg. 45 €

VII Rahvusvahelised Väntorelite Suvepäevad 2024 2.08–4.08. Тарту. Вход свободный

Tartu 2024 suvepidu 3.08 в 22 часа. Тарту | Бульвар Свободы от автомобилей. Вход свободный