ФОТО | Лето, жара, минимум одежды... 54-летняя диджей Яна Халлас показала идеальные формы тела

В декабре прошлого года Яна Халлас отметила свой 54-й день рождения. Хотя она уделяет много внимания тому, как одевается, ее цель - не выглядеть нездорово худой. „Для меня тело человека не может быть модной вещью. Я могу сказать об этом так: в 20 лет я была слишком худой, и мне это не нравилось. Сейчас я выгляжу гораздо здоровее, и мне это нравится гораздо больше“, - говорила когда-то Халлас.