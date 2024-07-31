ФОТО | Лето, жара, минимум одежды... 54-летняя диджей Яна Халлас показала идеальные формы тела
Знаменитая эстонская стилистка, диджей и автор текстов Яна Халлас поделилась в социальных сетях фотографиями, на которой она танцует в кружевном полупрозрачном костюме перед диджейской стойкой.
В декабре прошлого года Яна Халлас отметила свой 54-й день рождения. Хотя она уделяет много внимания тому, как одевается, ее цель - не выглядеть нездорово худой. „Для меня тело человека не может быть модной вещью. Я могу сказать об этом так: в 20 лет я была слишком худой, и мне это не нравилось. Сейчас я выгляжу гораздо здоровее, и мне это нравится гораздо больше“, - говорила когда-то Халлас.
Некоторое время назад Яна поделилась в социальных сетях горячими фотографиями, на которых она позирует в кружевном комплекте из бюстгальтера и брюк на террасе на крыше с видом на Старый город. Она выглядела потрясающе и озаглавила восхитительные снимки лаконично „Лето в городе“.
Знаменитый стилист когда-то призналась, что секрет ее прекрасной фигуры заключается не в здоровом питании, а в пристрастии к кофе. Вместо свеклы и листьев салата в ее меню главное место занимает свинина.