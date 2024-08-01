01.08.2024, 12:01
ФОТО | „А ещё у нас такое бывает“: Андрей Макаревич очень удачно порыбачил в Латвии
ФОТО: | Delfi Meedia
Андрей Макаревич, который был одним из гостей недавнего фестиваля Laima Rendezvous, не только выступил на сцене „Дзинтари“, но и очень удачно порыбачил.
Своим уловом артист похвастался в соцсетях, опубликовав снимок с внушительной рыбиной размером почти с самого Макаревича. „А ещё у нас в Латвии такое бывает“, - подписал он фотографию.
Чуть позже в комментариях к посту музыкант добавил, что это была подводная рыбалка, а пойманная им рыба - это толстолобик. Вес улова - 20 килограммов.
А вот вопрос, где же водятся такие экземпляры, Макаревич оставил без ответа.