Шоубиз
01.08.2024, 12:01

ФОТО | „А ещё у нас такое бывает“: Андрей Макаревич очень удачно порыбачил в Латвии

 
Второй день фестиваля
Второй день фестиваля
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Андрей Макаревич, который был одним из гостей недавнего фестиваля Laima Rendezvous, не только выступил на сцене „Дзинтари“, но и очень удачно порыбачил.

Своим уловом артист похвастался в соцсетях, опубликовав снимок с внушительной рыбиной размером почти с самого Макаревича. „А ещё у нас в Латвии такое бывает“, - подписал он фотографию.

Чуть позже в комментариях к посту музыкант добавил, что это была подводная рыбалка, а пойманная им рыба - это толстолобик. Вес улова - 20 килограммов.

А вот вопрос, где же водятся такие экземпляры, Макаревич оставил без ответа.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии