Не два миллиона: стало известно, на каких условиях Селин Дион выступила на открытии Олимпиады-2024

„Вопреки сообщениям некоторых СМИ, артисты церемонии открытия Игр в Париже не получат гонорара за выступление, — рассказали Page Six в Олимпийском комитете. — Их решение выступить на таких условиях отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта“.

Тем не менее, по словам инсайдера, организация взяла на себя все расходы на „техническое производство и выступления“.

Открытие Олимпиады состоялось 26 июля. Дион исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l’amour с высоты Эйфелевой башни. Мероприятие ознаменовало первое за четыре года появление канадской артистки на сцене: ранее она отменила концерты из-за борьбы с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности. На открытии также выступила Леди Гага.