Шоубиз
01.08.2024, 10:00

ФОТО | Отношения вышли на новый уровень? Санна Марин впервые поделилась в соцсетях снимком с новым возлюбленным

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Sanna Marin
Sanna Marin
ФОТО: KIMMO BRANDT | Scanpix

30 тюля экс-премьер Финляндии Санна Марина с друзьями и знакомыми посетила концерт Coldplay. Вместе с ней был и ее новый возлюбленный.

На свежей фотографии Марин позирует с веселой компанией друзей на концерте группы Coldplay, что прошел во вторник на Олимпийском стадионе в Хельсинки. На фото Марин одета в светлую рубашку и брюки палаццо с синей джинсовой курткой. Рядом с ней на фото - ее возлюбленный, парикмахер Йони Виллберг. Бывший премьер-министр Финляндии мило прислонилась к его груди. На Виллберге одежда тех же оттенков, что и на Марин.

В прошлом Марин неоднократно попадала с Виллбергом в объективы камер папарацци, но ни разу не выкладывала свои снимки с возлюбленным в социальные сети.

После того, как Марин опубликовала фото, мужчина также поделился им в своем аккаунте в Instagram.

Марин и Виллберг публично не комментируют свои отношения, но источники утверждают, что они наслаждаются обществом друг друга по крайней мере с прошлого лета.

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