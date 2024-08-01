ФОТО | Отношения вышли на новый уровень? Санна Марин впервые поделилась в соцсетях снимком с новым возлюбленным

На свежей фотографии Марин позирует с веселой компанией друзей на концерте группы Coldplay, что прошел во вторник на Олимпийском стадионе в Хельсинки. На фото Марин одета в светлую рубашку и брюки палаццо с синей джинсовой курткой. Рядом с ней на фото - ее возлюбленный, парикмахер Йони Виллберг. Бывший премьер-министр Финляндии мило прислонилась к его груди. На Виллберге одежда тех же оттенков, что и на Марин.