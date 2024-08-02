В Ласнамяэ 9 августа откроется выставка „Неудобное прошлое. Связанные миры“

Недавние войны изменили взгляды на прошлое и понимание важности памяти в истории. Они показали, как нормализация насилия в настоящем часто уходит корнями в незалеченные травмы прошлого. Выставка „Сложное прошлое. Разделенный мир“ объединяет трудное, неудобное и часто замалчиваемое прошлое, включающее жестокие конфликты, болезненные потери и их долгосрочные последствия.

Тали и Астаховска поясняют: „Нашей целью как кураторов было переосмыслить то, как искусство может укрепить глобальные связи, как оно может сделать взгляды меньшинств более понятными и достойными сопереживания“. Переживания, которые вызывают в памяти художники, часто забываются или игнорируются, их вымарывают из общепринятой истории. Художники, участвующие в выставке, рассказывают об этом опыте с помощью личных историй, семейных преданий и архивных изысканий, обращаясь к коллективной культурной памяти. Экспонируемые работы направлены на укрепление солидарности и взаимопонимания путем создания новых географических и временных связей между событиями и процессами и поиска вдохновленных прошлым путей к исцелению“.