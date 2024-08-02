В Ласнамяэ 9 августа откроется выставка „Неудобное прошлое. Связанные миры“(3)
В пятницу, 9 августа, в 18:00 в павильоне Ласнамяэ Таллиннского дома искусства откроется выставка „Неудобное прошлое. Связанные миры“, которая исследует историческую травму и эмпатию.
Выставка, кураторами которой являются Маргарет Тали и Иева Астаховска, посвящена темам солидарности, сопереживания и непреходящему наследию исторических травм.
На выставке представлены работы художников из трех стран Балтии, а также Украины, Польши, Финляндии, Норвегии, Германии и Нидерландов. Их работы посвящены часто замалчиваемым и неприятным сторонам прошлого стран Балтии и Восточной Европы.
Недавние войны изменили взгляды на прошлое и понимание важности памяти в истории. Они показали, как нормализация насилия в настоящем часто уходит корнями в незалеченные травмы прошлого. Выставка „Сложное прошлое. Разделенный мир“ объединяет трудное, неудобное и часто замалчиваемое прошлое, включающее жестокие конфликты, болезненные потери и их долгосрочные последствия.
Тали и Астаховска поясняют: „Нашей целью как кураторов было переосмыслить то, как искусство может укрепить глобальные связи, как оно может сделать взгляды меньшинств более понятными и достойными сопереживания“. Переживания, которые вызывают в памяти художники, часто забываются или игнорируются, их вымарывают из общепринятой истории. Художники, участвующие в выставке, рассказывают об этом опыте с помощью личных историй, семейных преданий и архивных изысканий, обращаясь к коллективной культурной памяти. Экспонируемые работы направлены на укрепление солидарности и взаимопонимания путем создания новых географических и временных связей между событиями и процессами и поиска вдохновленных прошлым путей к исцелению“.
Среди приглашенных художников – Лия Достлиева и Андрий Достлиев (Украина/Польша), Family Connection (Нидерланды/Кюрасао), Вика Экста (Латвия), Зузанна Херцберг (Польша), Яана Кокко (Финляндия), Паулина Пуките (Литва), Яния Михалина (Норвегия/Россия), Элеонор де Монтескью (Франция/Эстония) и Танель Рандер (Эстония).
Выставка в павильоне Ласнамяэ (ул. Я. Коорти, 24) будет открыта до 20 октября 2024 года.