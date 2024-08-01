МИД Украины в соцсетях призвало не пускать Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль, но потом удалило пост

„Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, снялась в фильме „Спокойная жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы. Те, кто помог консолидировать его власть, не должны появляться на красных дорожках, пока убивают украинцев“, — цитирует уже удаленный пост „Медуза“, добавляя, что к публикации было приложено старое фото, на котором Хаматова изображена вместе с Путиным.

Пост вызвал возмущение Александра Роднянского. „Из всех людей, поддерживающих российскую агрессию в Украине, вторящих Путину, пользующихся привилегиями и льготами режима, украинский МИД безошибочно выбрал самого опасного врага, - с сарказмом написал режиссер в Instagram. - Талантливую актрису, находившуюся в статусе абсолютной звезды российского театра и кино, но громко выступившую против кровавой агрессии своей страны, покинувшую ее с тремя детьми в феврале 2022-го, сжегшую за собой все мосты и очень непросто строящую новую жизнь в Европе“.⠀

Вечером 29 июля поста в соцсетях уже не было. Как сообщил Роднянский, ему „позвонили из Офиса Президента и сказали, что глупое и самодеятельное заявление МИДа снято со всех социальных платформ. И из твитера, и с сайта Министерства иностранных дел Украины. Вопрос закрыт“.

Режиссер также поблагодарил всех, кто поддержал Хаматову. „Я искренне восхищаюсь вами всеми - людьми, чья жизнь поломана войной, кто находится под постоянными обстрелами, чьи близкие защищают свою страну от агрессии России, но теми, кто остается людьми с чувством справедливости в сердце и способностью сострадания в душе. С такими людьми и хочется думать о будущем“.