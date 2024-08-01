Максим Галкин прямо со сцены открыто высмеял Киркорова

Российский юморист Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой посетил фестиваль Лаймы Вайкуле „Рандеву“ в Юрмале. В один из дней он вышел на сцену и жестко подколол бывшего супруга примадонны - Филиппа Киркорова.

Так, Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке.

„Это у неё от предыдущего“, - сказал шоумен, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.

„А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у неё только перья остались“, — добавил Галкин.

Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. В очередной раз Галкин сорвал аплодисменты.

Напомним, также на фестивале в Юрмале Максим Галкин спел украинскую песню „Смерека“. Это уже не первый раз, когда он таким креативным образом выражает поддержку Украине.