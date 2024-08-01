Принц Гарри: Меган все еще опасно возвращаться в Британию. Возможно покушение

Такое мнение Гарри выразил в своeм первом большом интервью, опубликованном после подачи в суд на газетчиков из компании Mirror Group Newspapers (MGN), принадлежащей медиа-магнату Руперту Мердоку.

По словам Гарри, главную роль в его фактическом разрыве с семьeй сыграли именно газетчики.

Беседа с герцогом Сассекским была записана съемочной группой британской телекомпании ITV в рамках подготовки документального фильма Tabloids On Trial („Таблоиды в суде“).

На вопрос, не привлекают ли судебные баталии ещe больше внимания к паре, которая утверждает, что пытается избежать публичности, Гарри ответил: „В любом случае, внимания ко мне и моей жене более чем достаточно“.

„Меня вынудили зайти слишком далеко, — объяснил он. — Достаточно одного какого-то человека, одиночки, который читает все публикуемые материалы и действует в соответствии с прочитанным. И неважно, нож это будет или кислота“.

„Что бы это ни было, у меня это вызывает искреннее беспокойство, — резюмировал он. — И это одна из причин, по которой я не хочу возвращать в эту страну свою жену“.

В числе прочего, герцога спросили, почему в своем заявлении в Высокий суд он утверждает, что королева Елизавета II якобы поддержала его намерение подать в суд на News Group Newspapers (NGN) — издатели популярной газеты Sun, а ранее — и не существующий ныне News Of The World.

„Мне бы хотелось… — начал Гарри, но не договорил и начал предложение заново. — Мы с ней много разговаривали перед ее смертью, и конкретно это она очень поддержала“.

Иск против NGN подан в связи с возможным незаконным сбором информации, что ответчики категорически отрицают. Судебное разбирательство по существу должно состояться в январе.