ОБЗОР ЦЕН | Полноценно поесть - 10€, покататься на лошади - 5€ и отлично провести время: в Таллинне стартовал фестиваль еды

Как и ожидалось, все Певческое поле забито фургонами с хорошей и вкусной едой! Тут более чем 60 фудтраков как из Эстонии, так и из-за рубежа.

Специально для гостей фестиваля приготовлена насыщенная концертная программа. В разных зонах будут играться DJ-сеты. Для самых голодных состоится соревнования по поеданию бургеров. С детьми же можно пойти опробовать 15 аттракционов парка Sky Tivoli из Чехии или отправить их в детскую зону с мини-зоопарком.

Ко всему прочему каждый может проголосовать за любимые фудтраки в течение двух дней фестиваля! И в финале будут торжественно отмечены фудтраки в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда.

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