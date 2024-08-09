ОБЗОР ЦЕН | Полноценно поесть - 10€, покататься на лошади - 5€ и отлично провести время: в Таллинне стартовал фестиваль еды(2)
9-10 августа на таллиннском Певческом поле уже в пятый раз проходит самый большой в странах Балтии фестиваль еды на колесах - Tallinn Food Truck Festival.
Как и ожидалось, все Певческое поле забито фургонами с хорошей и вкусной едой! Тут более чем 60 фудтраков как из Эстонии, так и из-за рубежа.
Специально для гостей фестиваля приготовлена насыщенная концертная программа. В разных зонах будут играться DJ-сеты. Для самых голодных состоится соревнования по поеданию бургеров. С детьми же можно пойти опробовать 15 аттракционов парка Sky Tivoli из Чехии или отправить их в детскую зону с мини-зоопарком.
Ко всему прочему каждый может проголосовать за любимые фудтраки в течение двух дней фестиваля! И в финале будут торжественно отмечены фудтраки в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.