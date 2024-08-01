„Я так много вложила в эту историю“: Алика столкнулась с неприятным сюрпризом

Последняя песня Алики не появилась на стриминговой платформе Spotify должным образом. „К сожалению, при загрузке песни на Spotify произошла ошибка: вместо песни эстонской исполнительницы ALIKA, выдало испанскую исполнительницу, которую тоже зовут Алика“, - заявила отечественная суперзвезда Алика после выхода новой песни. „Признаюсь, мне было очень грустно. Я так много вложила в эту историю и хотела, чтобы всё получилось так, как планировалось, но, к сожалению, не получилось“, — добавила она.