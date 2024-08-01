„Я так много вложила в эту историю“: Алика столкнулась с неприятным сюрпризом
Новый сингл Алики Миловой „mis minuga saab?“ вышел прошлой ночью, но при релизе песни певицу ждал неприятный сюрприз.
Последняя песня Алики не появилась на стриминговой платформе Spotify должным образом. „К сожалению, при загрузке песни на Spotify произошла ошибка: вместо песни эстонской исполнительницы ALIKA, выдало испанскую исполнительницу, которую тоже зовут Алика“, - заявила отечественная суперзвезда Алика после выхода новой песни. „Признаюсь, мне было очень грустно. Я так много вложила в эту историю и хотела, чтобы всё получилось так, как планировалось, но, к сожалению, не получилось“, — добавила она.
Песня вышла вместе с видеороликом одного из самых популярных рэперов Эстонии villemdrillem.
Алика надеется, что ошибка будет исправлена уже сегодня, но на данный момент ее новая песня все еще находится в списке песен одноименной испанской певицы.
Посмотреть видеоклип на новую песню Алики и villemdrillem можно здесь:
Новый клип для Алики создал ее возлюбленный Рауль Эско вместе со своим братом Рометом. С музыкой и текстом к песне „mis minu saab?“ помог Карл Киллинг.