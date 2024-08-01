Netflix назвал дату выхода второго сезона „Игры в кальмара“

Netflix также показал на YouTube трейлер второго сезона. Видео лаконичное, но многословное: борьба за вознаграждение будет ожесточенной, и не все дойдут до цели живыми.

Кинокомпания также сообщила о приблизительной дате выхода третьего сезона – 2025 год. Он должен быть завершающим. Вероятно, из-за этого съемки сериала начались уже давно и затянулись на несколько лет.

В центре сюжета главный герой Сон Ги Хун (Игрок 456) – неудачник, который встрял в долги – должен выполнить свою миссию: выследить и остановить развратных людей, стоящих по другую сторону игры. Он находит мужчину, который еще в начале первого сезона заманивает его в метро, ведь это единственный способ попасть за кулисы.

Однако для этого ему придется снова войти в смертельно опасную игру.

В частности, Netflix опубликовал письмо от режиссера „Игры в кальмара“ Хвана Док Хекка:

„Прошло почти три года с тех пор, как 1-й сезон получил невероятную реакцию во всем мире, и произошло много невероятных событий. Я очень рад, что пишу это письмо, чтобы объявить дату выхода 2-го сезона и поделиться новостями о 3-м, заключительном сезоне.

В первый день, когда мы начали снимать 2 сезон, я помню, что подумал: „Ого, не могу поверить, что я снова в мире „Игры в кальмара“. Это было почти сюрреалистично. Интересно, что вы будете чувствовать, вернувшись к „Игре в кальмара“ спустя три года.

Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце 1-го сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? Главный герой и в этот раз не кажется легким противником. Жаркое столкновение между их двумя мирами продолжится в финале сериала – 3 сезоне, который выйдет на экраны следующего года.

Я очень рад видеть, что семена, которые были посеяны при создании новой „Игры в кальмара“, прорастут и принесут свои плоды к концу этой истории.