В Италии умер „отец тирамису“ Роберто Лингуанотто

Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 году. Он работал в местном ресторане Le Beccherie, владельцем которого был Адо Кампеол.

Существует несколько версий появления тирамису на свет. По одной из версий Лингуанотто создал тирамису совершенно случайно, заменив забальоне (крем из желтков, сахара и вина) в десерте из кофе и забальоне на сыр маскапоне.

По другой версии, к созданию тирамису помимо Лингуанотто имеет прямое отношение жена Адо Кампеола Альба, которая помогла Лингуанотто создать новый десерт, добавив к смеси яиц, сахара и маскапоне пропитанный кофе бисквит и посыпав его какао.

Также звание авторов тирамису претендуют хозяева отеля „Рома“ в городе Фриули и Карминантонио Яннаконе, работавший поставщиком десертов для Le Beccherie