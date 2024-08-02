Шоубиз
02.08.2024, 08:00

Семью Катрин Сиска обокрали: „Мне позвонил сын, мол, мы с папой в полицейском участке“

 
Катрин Сиска
Катрин Сиска
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

„Если вы сейчас скажете мне „Канны“, то я буду в полном отвращении!“ - говорит Катрин Сиска, бывшая участница группы Vanilla Ninja и агент по недвижимости в Португалии.

В интервью Rock FM Сиска говорит, что два месяца жила с семьей в роскошной резиденции в богатом районе. На дворе был 2021 год, и Катрин с Vanilla Ninja как раз совершали камбэк. „Мы отправились в Канны во Франции. Очень великолепный, красивый и дорогой город. Мы пробыли там два месяца, но в конце второго месяца нас там так обокрали! Если вы сейчас скажете мне „Канны“, то я буду в полном отвращении!“

По словам Сиска, она и ее семья снимали классную квартиру с большим садом вокруг, который был заперт и открывался только с помощью пульта дистанционного управления. „Потом был гараж, который запирался, и все заезжали в него, а там был еще отдельный гараж, который тоже запирался. Вроде как охраняемый, в очень хорошем районе“, - вспоминает Сиска.

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