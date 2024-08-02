Семью Катрин Сиска обокрали: „Мне позвонил сын, мол, мы с папой в полицейском участке“

В интервью Rock FM Сиска говорит, что два месяца жила с семьей в роскошной резиденции в богатом районе. На дворе был 2021 год, и Катрин с Vanilla Ninja как раз совершали камбэк. „Мы отправились в Канны во Франции. Очень великолепный, красивый и дорогой город. Мы пробыли там два месяца, но в конце второго месяца нас там так обокрали! Если вы сейчас скажете мне „Канны“, то я буду в полном отвращении!“