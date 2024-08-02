Блогерские разборки: „Я хочу, чтобы она оставила моих близких в покое“. Бригитте Сюзанне Хунт обвинила Маллукас в интернет-травле

Очередные разборки между двумя заклятыми врагами Маллукас и Бригитте Сюзанне Хунт начались ранним вечером в среду. Маллукас опубликовала в своем Instagram скриншот переписки с персональным тренером Хунт Амани Кийвикас. Она написала Кийвикас, чтобы узнать непосредственно у тренера, правдивы ли слухи о том, что Кийвикас и Хунт поругались прямо в спортзале. Сейчас светская львица работает с тренером, чтобы осенью участвовать в соревнованиях в категории фитнес-бикини в качестве фитмодели.