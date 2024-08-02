Шоубиз
02.08.2024, 13:00

Блогерские разборки: „Я хочу, чтобы она оставила моих близких в покое“. Бригитте Сюзанне Хунт обвинила Маллукас в интернет-травле

 
комментарий полиции
Бригитте Сюзанне Хунт, Маллукас и Амани Кийвикас
Бригитте Сюзанне Хунт, Маллукас и Амани Кийвикас
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

В среду вечером в социальных сетях разразилась очередная драма между скандальными блогерками Маллукас и Бригитте Сюзанне Хунт. Маллукас хотела проверить слухи о том, что Бригитте поругалась со своим персональным тренером. В ответ светская львица обвинила ее в онлайн-травле и харрасменте.

Очередные разборки между двумя заклятыми врагами Маллукас и Бригитте Сюзанне Хунт начались ранним вечером в среду. Маллукас опубликовала в своем Instagram скриншот переписки с персональным тренером Хунт Амани Кийвикас. Она написала Кийвикас, чтобы узнать непосредственно у тренера, правдивы ли слухи о том, что Кийвикас и Хунт поругались прямо в спортзале. Сейчас светская львица работает с тренером, чтобы осенью участвовать в соревнованиях в категории фитнес-бикини в качестве фитмодели.

„Я не имею ни малейшего представления, откуда пошли подобные слухи“, - ответила тренер Маллукас. „Никакой ссоры нет, и завтра мы будем тренироваться вместе. Эти сплетни - чья-то отсебятина“, - добавила Кийвикас.

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