Блогерские разборки: „Я хочу, чтобы она оставила моих близких в покое“. Бригитте Сюзанне Хунт обвинила Маллукас в интернет-травле
В среду вечером в социальных сетях разразилась очередная драма между скандальными блогерками Маллукас и Бригитте Сюзанне Хунт. Маллукас хотела проверить слухи о том, что Бригитте поругалась со своим персональным тренером. В ответ светская львица обвинила ее в онлайн-травле и харрасменте.
Очередные разборки между двумя заклятыми врагами Маллукас и Бригитте Сюзанне Хунт начались ранним вечером в среду. Маллукас опубликовала в своем Instagram скриншот переписки с персональным тренером Хунт Амани Кийвикас. Она написала Кийвикас, чтобы узнать непосредственно у тренера, правдивы ли слухи о том, что Кийвикас и Хунт поругались прямо в спортзале. Сейчас светская львица работает с тренером, чтобы осенью участвовать в соревнованиях в категории фитнес-бикини в качестве фитмодели.