Не смогли примириться: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся

Оскароносный актер, звезда Голливуда Бен Аффлек и известная американская певица Дженнифер Лопес, которые уже длительное время переживали кризис в браке, официально разводятся. Паре не удалось восстановить отношения после нескольких попыток примирения.

Как пишет DailyMail, инсайдеры сообщили, что 51-летний актер и его жена уже даже подготовили документы на развод. Однако бумаги до сих пор не поступили в соответствующее учреждение, чтобы начать процесс развода. Совсем скоро супруги планируют объявить поклонникам о своем разрыве.

Более того, слухи о продаже совместного имения в Лос-Анджелесе подтвердились. Сразу после того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек приобрел для себя новый дом за более чем 20 миллионов долларов. Это, кстати, произошло в день рождения Лопес, на котором актера не было.