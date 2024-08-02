Карди Би одновременно объявила о разводе и беременности

Хип-хоп исполнительница опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот. Ребенок станет для Карди Би третьим по счету. Певица также воспитывает дочь и сына от рэпера Offset.

„С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой. Ты принес мне так много любви, жизни и, самое главное, возродил мою силу“, — подписала Карди Би серию снимков.

В тот же день представитель рэперши подтвердил СМИ информацию о разводе исполнительницы с Offset.