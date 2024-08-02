Это очень смешно! 30 самых нелепых секс-советов из женских журналов
1. „Перед тем как ласкать вашего мужчину орально, наберите в рот газировку — пузырьки воздуха будут щекотать головку и ствол, так что он испытает невероятное наслаждение“.
Ты тоже, кстати, особенно когда вода польется через нос... Главное — не захлебнуться.
2. „Во время поцелуя пососи его язык, имитируя действия, которые ты можешь совершить с его пенисом“.
Перед этим не забудь предупредить его, что это эротическая игра и ты не собираешься откусить его язык, потому что проголодалась.
3. „Сделай ему сладкий сюрприз: ляг обнаженная на кровать, положив на свои соски две конфетки, предложив ему отведать их губами“.
И не вздумай уснуть, пока дожидаешься любимого! А еще убедись, что в комнате не слишком жарко — ну ты поняла.
4. „Готовь ужин топлес — увидишь, как это возбудит его!“
Проблема в том, что вряд ли тебя возбудят летящие капли кипящего масла или пар, обжегший самые чувствительные места... В общем, всегда помни о безопасности.
5. „Используй свой смартфон вместо вибратора, если последнего нет под рукой“.
...только никому после этого его не давай, ладно?
6. Совет мужчинам: „Сделай из нее буррито! Пока вы кувыркаетесь с любимой в постели, заверни ее в простыню, как буррито, так, чтобы она не могла пошевелить руками“.
Ладно, в наших реалиях назовем эту игру „Как я была шаурмой“.
7. „Мягко введите палец в его анус во время его оргазма — большинству мужчин такой сюрприз очень понравится“.
Очень. Плохой. Совет.
8. „Оберни его член жемчужным ожерельем“.
Пожалуйста, ничего не бери из фамильных украшений!
9. „Надень бусики из конфет на ствол его члена и откусывай по одной конфете — увидишь, как он будет вздрагивать каждый раз при щелчке конфеты“.
Не соврали ведь, ты действительно увидишь, как он вздрагивает! Не знаем, любит ли твой мужчина игры „поострее“, но обычно большинство из них нервничают, когда чьи-то зубы оказываются поблизости от их членов. Так что если любовник лежит не шевелясь и даже не дыша, и только тихо плачет, игру, возможно, стоит прекратить, не доедая конфет.
10. „Возьми в руку его член и слегка похлопывай по нему другой рукой... Представь, как будто отбиваешь теннисный мячик. Ты можешь также слегка пощипывать его мошонку и яички“.
Не можешь возбудить его? Озадачь! Ведь ты — женщина-загадка.
11. „Во время догги-стайл надень на голое тело кожаный пояс, чтобы он мог держаться за него и управлять твоими движениями“.
И не забудь захватить для него седло.
12. „Поставь своему бойфренду на звонок свой эротичный голос: „Хочешь меня сегодня?“ Чтобы каждый раз, когда кто-то пытался до него дозвониться, он думал о тебе“.
Он и еще двенадцать его коллег, которые сидят вместе с ним в кабинете... А если повезет, даже его начальник будет думать о тебе!
13. „Прижимай вилку к разным частям его тела — плотно, но не так, чтобы остались следы или порезы“.
Давай вспомним, почему мы не используем острые предметы рядом с чьими-то гениталиями...
14. „Посади его на фитбол, а сама сядь сверху“.
Не-а, плохая идея... Стоит мячу откатиться. В общем, поверь, это будет больно.
15. „Хочешь удержать его? Научись делать „глубокую глотку“, и он тебя никогда не оставит“.
Оставь это порноактрисам и видео-монтажу ладно? Твоя физиология к этому не приспособлена.
16. „Проведи вилкой по коже партнера, пососи эскимо, чтобы охладить рот, а затем сделай любовнику минет“.
Как сказал кто-то в комментариях: „Представляю, как кто-то пытается выглядеть сексуально, когда стоит в дверях спальни, сжимая в одной руке вилку, а в другой — эскимо“.
17. „Ткните его вилкой“.
Ну, нам сразу показалось, что эскимо — это лишнее, когда у тебя уже есть вилка. Кстати, после того, как ткнешь, можешь сказать: „Всё еще сырой“.
18. „Рассыпьте песок по полу и займитесь любовью на нем, будто отдыхаете в тропиках“.
У нас есть еще один отличный вариант ролевой игры: „На сегодня наряды: песчаный карьер — два человека“.
19. „Заморозь виноград и сделай ему минет с ледяными ягодами во рту“.
Звучит как отличный план. План, который поможет подавиться и умереть.
20. „Двигай его пенисом как джойстиком — вверх-вниз, из стороны в сторону и по кругу“.
Назови его нубом. Крикни: „Да как не пробил?!“ Спроси, возьмет ли он тебя в свой клан.
21. Собери его яички в горсть и потряси их, словно игральные кости в чашке.
А затем брось с воплем: „Я же говорила тебе не ставить всё на красное! Теперь нам придется брать вторую ипотеку!“
22. „Завяжи шелковый галстук вокруг пениса, а потом покатай ткань вверх и вниз“.
К чему мелочиться — сшей костюмчик для его члена и заставь носить его каждый день.
23. „Завяжи резинку для волос вокруг его пениса, когда делаешь минет“.
Ничего не получится — там уже костюмчик.
24. „Сунь ему щепотку перца под нос, когда он будет кончать — чихание ощущается как оргазм и может усилить удовольствие“.
Мы не уверены, но подозреваем, что сильнее станет не удовольствие.
25. „Сделай ей куннилингус с любой едой во рту“.
Еще один отличный план — уже для него.
26. „Попроси его обернуть тебя полиэтиленовой пленкой и касаться через нее. Приглушенные ощущения — это просто ошеломляюще!“
Чтобы два раза не вставать, предварительно намажься медом — заодно сделаешь обертывание. А когда он снимет пленку, то сможет выполнить совет № 25.
27. „Чтобы привлечь внимание к груди, выложи вокруг сосков рисунок из страз“.
Уверены, это рецепт для мужчин. Нам, женщинам, не надо чем-то привлекать внимание к своей груди.
28. „Аккуратно надень на его член пончик и откусывай от него, когда будешь делать минет“.
Надеемся, откусывать надо всё же от пончика. Не можем также не отметить, что автор этого совета очень реалистично оценивает размер среднестатистического члена.
Как-то так!
29. „Попроси его надеть презерватив на мороженое и использовать его вместо дилдо“.
Эскимо снова вошло в чат!
30. „Сходите на кухню и принесите силиконовую кисть — пусть он погладит ею вашу грудь и клитор“.
Жаль, вилка в чат так и не вернулась. (Решишь последовать этому совету — купи для секса отдельную кисть!)