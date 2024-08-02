Это очень смешно! 30 самых нелепых секс-советов из женских журналов

1. „Перед тем как ласкать вашего мужчину орально, наберите в рот газировку — пузырьки воздуха будут щекотать головку и ствол, так что он испытает невероятное наслаждение“.

Ты тоже, кстати, особенно когда вода польется через нос... Главное — не захлебнуться.

2. „Во время поцелуя пососи его язык, имитируя действия, которые ты можешь совершить с его пенисом“.

Перед этим не забудь предупредить его, что это эротическая игра и ты не собираешься откусить его язык, потому что проголодалась.

3. „Сделай ему сладкий сюрприз: ляг обнаженная на кровать, положив на свои соски две конфетки, предложив ему отведать их губами“.

И не вздумай уснуть, пока дожидаешься любимого! А еще убедись, что в комнате не слишком жарко — ну ты поняла.

4. „Готовь ужин топлес — увидишь, как это возбудит его!“

Проблема в том, что вряд ли тебя возбудят летящие капли кипящего масла или пар, обжегший самые чувствительные места... В общем, всегда помни о безопасности.

5. „Используй свой смартфон вместо вибратора, если последнего нет под рукой“.

...только никому после этого его не давай, ладно?

6. Совет мужчинам: „Сделай из нее буррито! Пока вы кувыркаетесь с любимой в постели, заверни ее в простыню, как буррито, так, чтобы она не могла пошевелить руками“.

Ладно, в наших реалиях назовем эту игру „Как я была шаурмой“.

7. „Мягко введите палец в его анус во время его оргазма — большинству мужчин такой сюрприз очень понравится“.

Очень. Плохой. Совет.

8. „Оберни его член жемчужным ожерельем“.

Пожалуйста, ничего не бери из фамильных украшений!

9. „Надень бусики из конфет на ствол его члена и откусывай по одной конфете — увидишь, как он будет вздрагивать каждый раз при щелчке конфеты“.

Не соврали ведь, ты действительно увидишь, как он вздрагивает! Не знаем, любит ли твой мужчина игры „поострее“, но обычно большинство из них нервничают, когда чьи-то зубы оказываются поблизости от их членов. Так что если любовник лежит не шевелясь и даже не дыша, и только тихо плачет, игру, возможно, стоит прекратить, не доедая конфет.