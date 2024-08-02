02.08.2024, 14:30
ФОТО | Барочная опера в развалинах монастыря. Смотрите, кто пришел на открытие фестиваля „Биргитта“
ФОТО: | Erlend Štaub
1 августа в развалинах Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“. В этом году он открылся барочной оперой Монтеверди „Орфей“. Сюжеты оперы рассказывают о неизмеримой боли утраты и верной любви, а также о беспрецедентной силе музыки.
Фестиваль „Биргитта“ – это всемирно известное музыкально-театральное событие, проходящее в развалинах таллиннского монастыря Пирита. Фестиваль объединяет сумрачное очарование средневекового монастыря и новейшие достижения современного музыкального театра.
Опера „Орфей“ будет показана в Пиритаском монастыре еще раз в пятницу, 2 августа.
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