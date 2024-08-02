Культура
02.08.2024, 14:30

ФОТО | Барочная опера в развалинах монастыря. Смотрите, кто пришел на открытие фестиваля „Биргитта“

 
Открытие фестиваля „Биргитта“ 2024
Открытие фестиваля „Биргитта“ 2024
ФОТО: Erlend Staub | Erlend Štaub

1 августа в развалинах Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“. В этом году он открылся барочной оперой Монтеверди „Орфей“. Сюжеты оперы рассказывают о неизмеримой боли утраты и верной любви, а также о беспрецедентной силе музыки.

Фестиваль „Биргитта“ – это всемирно известное музыкально-театральное событие, проходящее в развалинах таллиннского монастыря Пирита. Фестиваль объединяет сумрачное очарование средневекового монастыря и новейшие достижения современного музыкального театра.

Опера „Орфей“ будет показана в Пиритаском монастыре еще раз в пятницу, 2 августа.

Больше информации и билеты - здесь.

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