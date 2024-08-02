ФОТО | Барочная опера в развалинах монастыря. Смотрите, кто пришел на открытие фестиваля „Биргитта“

1 августа в развалинах Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“. В этом году он открылся барочной оперой Монтеверди „Орфей“. Сюжеты оперы рассказывают о неизмеримой боли утраты и верной любви, а также о беспрецедентной силе музыки.