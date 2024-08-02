Мировая премьера в Эстонии: Крис Норман представит новый альбом „Junction 55“

И хотя Крис Норман полностью ушел из „Smokie“ в 1986 году и занялся сольной карьерой, его дискография впечатляет: более 50 синглов и более 30 выпущенных альбомов (9 из них в составе „Smokie“ и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок, а артист до сих пор пишет музыку и продолжает концертную деятельность.

1978 год – начало золотой эпохи „Smokie“: выходит альбом „The Montreaux Album“, получивший признание критиков сингл „Mexican Girl“ становится мега-хитом, а песня Криса Нормана и Сьюзи Кватро „Stumblin ’in“ попадает в десятку лучших позиций американского Billboard. Затем последовал год ослепительной славы, концертных туров по всем континентам и стадионов забитых фанатами группы.

В начале у группы было много разных названий – „The Yen“, „Essence“, „Long Side Down“, „The Elizabethans“. Однако настоящий творческий успех группе принесло судьбоносное название – в 1975 году вышел давно созревший дебютный альбом „Pass It Around“ группы „Smokie“, который был создан совместно с известными продюсерами и авторами песен того времени Ники Чинном и Майком Чепменом.

В 1962 году Крис Норман поступил в школу для мальчиков Брэдфорда, где познакомился со своими товарищами по группе „Smokie“ -- Аланом Силсоном и Терри Аттли.

Крис Норман (настоящее имя Кристофер Уорд Норман) родился в семье художников в Йоркшире, Великобритания. Отец мальчика, музыкальные вкусы которого формировались под влиянием Элвиса Пресли, The Beatles, Боба Дилана, Little Richards и The Rolling Stones, первую гитару подарил сыну, когда Крису было семь лет.

Музыкальным фанам всего мира не нужно особо представлять Криса Нормана. Именно из-за его особенного хриплого голоса группа „Kidness“, по совету менеджеров группы, когда-то была переименована в „Smokey“. Как неоднократно объясняли участники группы, „прокуренный“ голос Криса ассоциировался с „дымом“ (по-английски „smoke“ – дым), и позднее группа была переименована в „Smokie“.

Легенда поп-рока даст один концерт 30 августа 2024 года в Таллинне (Unibet Arena), в Тарту выступление Криса Нормана пройдет 1 сентября 2024 года (Певческое поле Тарту).

После успешных концертов Криса Нормана и Сьюзи Кватро он сотрудничал с Дитером Боленом, основателем, композитором и певцом Modern Talking, Blue System, CC Catch.

С песней „Midnight Lady“ Крис Норман покоряет вершины Олимпа популярной музыки во многих странах. В 2014 году совместно с CC Catch он сформировал дуэт „Another Night in Nashville“.

Последние 23 года музыкант живет на острове Мэн в Ирландском море, более 50 лет счастлив в браке со своей женой Линдой. У Криса и Линды родилось пять детей (Брайан, Пол, Майкл, Стивен, Сьюзан) и есть четверо внуков.

„Самый счастливый день в моей жизни — это день свадьбы“, — рассказывает Крис в своих интервью, особо подчеркивая важную роль в своей жизни супруги Линды. Однако в 2001 году в семью певца пришло горе: во время поездки на мотоцикле в автокатастрофе погиб его сын Брайан. Однако, оправившись от горечи потери, Крис Норман продолжил свою успешную карьеру, он по-прежнему желанный гость во всем мире.

Будут звучать все хиты и премьера новых песен

Артист активно выступает по всему миру и удивляет своей энергией тысячи поклонников.

„Юмор и гимнастика помогают поддерживать энергию. Хотя мне очень хочется полентяйничать, но я заставляю себя ходить в спортзал, заниматься спортом“, — улыбается Крис, концертный график, которого расписан на несколько лет вперед.

На концертах Криса Нормана в Эстонии прозвучат „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Needles and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Don’t Play Your Rock’N Roll to Me“ и другие всемирно известные композиции исполнителя.

Имя известного певца Криса Нормана ассоциируется не только с „энергичной рукой“, но и с лирическими песнями, поэтому концерты Таллинне и Тарту обещает быть одновременно рок-н-ролльным и лиричным.

Особую значимость концертам Криса Нормана в Эстонии придает тот факт, что на сценах в Таллинне и Тарту пройдет эстонская премьера нового диска легенды – „Junction 55“, в который вошли 12 новых песен, написанных Крисом или в сотрудничестве с другими музыкантами. Три песни написаны с его старым другом и участником группы „Smokie“ Питом Спенсером, две с Джеффом Карлайном, нынешним участником его группы, одна с Майком Чепменом, остальные самостоятельно. Эти треки выражают отличительные черты настоящего певца и автора песен с вечными мелодиями и незабываемой гармонией. Диск записан и спродюсирован в собственной студии Криса.

„Название диска отражает тот факт, что я нахожусь на новом этапе своей карьеры и прошло 55 лет с тех пор, как я стал профессионалом“, – отмечает Крис Норман

Выступление музыкальной легенды подарит настоящий праздник творчества, которое проверено временем и миллионами слушателей по всему миру! Билеты доступны в piletitasku.ee