Счастлив в браке более 50 лет: восемь правил гармоничных отношений Криса Нормана
Приближаются два незабываемых концерта мировой суперзвезды Криса Нормана. Знаменитый на весь мир сольный артист, бывший участник легендарных „Smokie“ Крис Норман, творчеством которого восхищаются миллионы, известен в мире шоу-бизнеса еще и как верный муж и многодетный отец. Личная жизнь Криса Нормана заслуживает внимания, а постоянство в отношениях — восхищения и подражания.
Напоминаем, что приближается встреча Криса Нормана со своими поклонниками в Эстонии: первый концерт пройдет 30 августа 2024 года в Таллинне (Unibet Arena), в Тарту выступление Криса Нормана пройдет 1 сентября 2024 года (Певческое поле Тарту).
Правило № 1 С любимыми не расставайтесь!
Крис Норман счастлив в браке уже 57 лет. Его супруга – Линда МакКензи, и по сей день занимает огромное место в его жизни и он не стесняется говорить об этом во всех своих многочисленных интервью. Крис Норман встретил свою будующую жену Линду в возрасте семнадцати лет, когда группа „Smokie“ только начинала свой творческий путь на сцене. Скромная блондинка вскружила голову будущему знаменитому певцу, и он предложил ей встречаться. Уже через три года пара сыграла свадьбу, этот день Крис называет самым счастливым в своей жизни даже по прошествии более пятидесяти лет. Пара была настолько неразлучной, что Линда даже устроилась стилистом в команду группы, чтобы быть вместе с любимым на гастролях.
Правило № 2 Верить в себя и слушать ее
Жена Криса Нормана всегда была опорой, поддержкой и вдохновением знаменитого гитариста и солиста. Однако поначалу финансовая ситуация в молодой семье оставляла желать лучшего, и они даже ходили обедать к родственникам, о чем Крис не раз упоминал в интервью. Линда была настоящей музой певца и никогда не просила его бросить нестабильную работу артиста. Возможно, веди она себя по-другому, мир никогда не услышал бы знамение хиты „Smokie“ в привычном сейчас исполнении.
Правило № 3 Вместе по жизни
Супруги всегда старались проводить много времени вдвоем, несмотря на то, что Норман часто бывал на гастролях. И сейчас он любит посидеть с супругой и сыграть ей нежную мелодию на гитаре. Линда всегда была хорошей женой и заботливой мамой, она занималась бытом и наводила уют в доме. Уже несколько лет пара проживает на острове Мэн.
Правило № 4 Слова хорошо, а подарок лучше
Крис считает, что свои чувства хорошо подтверждать пусть небольшими, но постоянными подарками. „Что я обычно дарю ?! В первую очередь цветы, мне кажется, это вообще лучший и самый универсальный подарок. И еще духи. Но их нужно долго выбирать, учитывая характер и привычки женщины. В общем, я не только в песнях, но и по жизни довольно романтичный“, – рассказывает Крис Норман.
Правило № 5 Цените стабильность!
„Я уже давно женат, у нас пятеро детей, уже взрослых. Мне нравится стабильность в жизни, так что можно сказать: да, вдохновляет, ведь благодаря Линде я не размениваюсь по мелочам. Не трачу времени на мишуру и не стараюсь, как некоторые мои друзья-музыканты вершить частые перемены в личной семейной жизни и искать юных подружек. Я люблю свою жену. И хочу видеть всю свою семью счастливой и надеюсь поэтому жить долго — мне интересно знать, что станет с моими детьми в будущем“, – рассказывает мировая звезда.
Правило № 6 Думайте о других
Крис Норман считает, что главное не зацикливаться на своих гармоничных отношениях и не забывать делиться частичкой счастья с другими. Вместе с Линдой они уделяют много времени поддержки благотворительных проектов и организаций. Линда участвует в работе фондов, занимающихся благополучием детей, здравоохранением и охраной окружающей среды
Правило № 7 Общие интересы
Сохранить брак помогают общие интересы. Линда глубоко ценит искусство и разделяет страсть своего мужа к музыке. Но их объединяют общие хобби: прогулки на природе, обустройство дома и благотворительность.
Правило № 8 Не теряйте романтики отношений
Крис Норман рекомендует если уж не писать стихи своим возлюбленным, то не забывать о романтичных признаниях. Сам он до сих пор не стесняется признаваться в любви своей жене и продолжает посвящать ей свои песни, и в них все сказано.
Мне нужна твоя любовь,
Как орлу нужен полет.
И как с лучом света начинается рассвет.
Ты даешь мне силы жить, я знаю —
Мне нужна твоя любовь.
Выступление музыкальной легенды в Эстонии подарит настоящий праздник творчества, которое проверено временем и миллионами слушателей по всему миру! Билеты доступны в piletitasku.ee