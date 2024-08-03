Счастлив в браке более 50 лет: восемь правил гармоничных отношений Криса Нормана

Напоминаем, что приближается встреча Криса Нормана со своими поклонниками в Эстонии: первый концерт пройдет 30 августа 2024 года в Таллинне (Unibet Arena), в Тарту выступление Криса Нормана пройдет 1 сентября 2024 года (Певческое поле Тарту).

Правило № 1 С любимыми не расставайтесь!

Крис Норман счастлив в браке уже 57 лет. Его супруга – Линда МакКензи, и по сей день занимает огромное место в его жизни и он не стесняется говорить об этом во всех своих многочисленных интервью. Крис Норман встретил свою будующую жену Линду в возрасте семнадцати лет, когда группа „Smokie“ только начинала свой творческий путь на сцене. Скромная блондинка вскружила голову будущему знаменитому певцу, и он предложил ей встречаться. Уже через три года пара сыграла свадьбу, этот день Крис называет самым счастливым в своей жизни даже по прошествии более пятидесяти лет. Пара была настолько неразлучной, что Линда даже устроилась стилистом в команду группы, чтобы быть вместе с любимым на гастролях.

Правило № 2 Верить в себя и слушать ее

Жена Криса Нормана всегда была опорой, поддержкой и вдохновением знаменитого гитариста и солиста. Однако поначалу финансовая ситуация в молодой семье оставляла желать лучшего, и они даже ходили обедать к родственникам, о чем Крис не раз упоминал в интервью. Линда была настоящей музой певца и никогда не просила его бросить нестабильную работу артиста. Возможно, веди она себя по-другому, мир никогда не услышал бы знамение хиты „Smokie“ в привычном сейчас исполнении.

Правило № 3 Вместе по жизни

Супруги всегда старались проводить много времени вдвоем, несмотря на то, что Норман часто бывал на гастролях. И сейчас он любит посидеть с супругой и сыграть ей нежную мелодию на гитаре. Линда всегда была хорошей женой и заботливой мамой, она занималась бытом и наводила уют в доме. Уже несколько лет пара проживает на острове Мэн.

Правило № 4 Слова хорошо, а подарок лучше