Культура
03.08.2024, 09:00

Счастлив в браке более 50 лет: восемь правил гармоничных отношений Криса Нормана

 
Chris Normani kontsert Riias
Chris Normani kontsert Riias
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Приближаются два незабываемых концерта мировой суперзвезды Криса Нормана. Знаменитый на весь мир сольный артист, бывший участник легендарных „Smokie“ Крис Норман, творчеством которого восхищаются миллионы, известен в мире шоу-бизнеса еще и как верный муж и многодетный отец. Личная жизнь Криса Нормана заслуживает внимания, а постоянство в отношениях — восхищения и подражания.

Напоминаем, что приближается встреча Криса Нормана со своими поклонниками в Эстонии: первый концерт пройдет 30 августа 2024 года в Таллинне (Unibet Arena), в Тарту выступление Криса Нормана пройдет 1 сентября 2024 года (Певческое поле Тарту).

Правило № 1 С любимыми не расставайтесь!

Крис Норман счастлив в браке уже 57 лет. Его супруга – Линда МакКензи, и по сей день занимает огромное место в его жизни и он не стесняется говорить об этом во всех своих многочисленных интервью. Крис Норман встретил свою будующую жену Линду в возрасте семнадцати лет, когда группа „Smokie“ только начинала свой творческий путь на сцене. Скромная блондинка вскружила голову будущему знаменитому певцу, и он предложил ей встречаться. Уже через три года пара сыграла свадьбу, этот день Крис называет самым счастливым в своей жизни даже по прошествии более пятидесяти лет. Пара была настолько неразлучной, что Линда даже устроилась стилистом в команду группы, чтобы быть вместе с любимым на гастролях.

Правило № 2 Верить в себя и слушать ее

Жена Криса Нормана всегда была опорой, поддержкой и вдохновением знаменитого гитариста и солиста. Однако поначалу финансовая ситуация в молодой семье оставляла желать лучшего, и они даже ходили обедать к родственникам, о чем Крис не раз упоминал в интервью. Линда была настоящей музой певца и никогда не просила его бросить нестабильную работу артиста. Возможно, веди она себя по-другому, мир никогда не услышал бы знамение хиты „Smokie“ в привычном сейчас исполнении.

Правило № 3 Вместе по жизни

Супруги всегда старались проводить много времени вдвоем, несмотря на то, что Норман часто бывал на гастролях. И сейчас он любит посидеть с супругой и сыграть ей нежную мелодию на гитаре. Линда всегда была хорошей женой и заботливой мамой, она занималась бытом и наводила уют в доме. Уже несколько лет пара проживает на острове Мэн.

Правило № 4 Слова хорошо, а подарок лучше

Крис считает, что свои чувства хорошо подтверждать пусть небольшими, но постоянными подарками. „Что я обычно дарю ?! В первую очередь цветы, мне кажется, это вообще лучший и самый универсальный подарок. И еще духи. Но их нужно долго выбирать, учитывая характер и привычки женщины. В общем, я не только в песнях, но и по жизни довольно романтичный“, – рассказывает Крис Норман.

Правило № 5 Цените стабильность!

„Я уже давно женат, у нас пятеро детей, уже взрослых. Мне нравится стабильность в жизни, так что можно сказать: да, вдохновляет, ведь благодаря Линде я не размениваюсь по мелочам. Не трачу времени на мишуру и не стараюсь, как некоторые мои друзья-музыканты вершить частые перемены в личной семейной жизни и искать юных подружек. Я люблю свою жену. И хочу видеть всю свою семью счастливой и надеюсь поэтому жить долго — мне интересно знать, что станет с моими детьми в будущем“, – рассказывает мировая звезда.

Правило № 6 Думайте о других

Крис Норман считает, что главное не зацикливаться на своих гармоничных отношениях и не забывать делиться частичкой счастья с другими. Вместе с Линдой они уделяют много времени поддержки благотворительных проектов и организаций. Линда участвует в работе фондов, занимающихся благополучием детей, здравоохранением и охраной окружающей среды

Правило № 7 Общие интересы

Сохранить брак помогают общие интересы. Линда глубоко ценит искусство и разделяет страсть своего мужа к музыке. Но их объединяют общие хобби: прогулки на природе, обустройство дома и благотворительность.

Правило № 8 Не теряйте романтики отношений

Крис Норман рекомендует если уж не писать стихи своим возлюбленным, то не забывать о романтичных признаниях. Сам он до сих пор не стесняется признаваться в любви своей жене и продолжает посвящать ей свои песни, и в них все сказано.

Мне нужна твоя любовь,

Как орлу нужен полет.

И как с лучом света начинается рассвет.

Ты даешь мне силы жить, я знаю —

Мне нужна твоя любовь.

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