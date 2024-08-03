03.08.2024, 13:00
Нашла свою музу! Певица Ингер впервые откровенно рассказала о своей девушке: „она появилась в моей жизни, когда я начала больше любить себя“
ФОТО: | Delfi Meedia
Для певицы и автора песен Ингер Фридолин (25) последние несколько лет стали временем больших перемен как в личной жизни, так и в творчестве. В этом году она съехалась вместе со своей девушкой Кармен. Лето принесло и другую радость: новые песни и серфинг. Сейчас у Ингер в личной жизни все отлично.
Ты увлекаешься экстремальными видами спорта. Твоя девушка такая же экстремалка, или она скорее тебя сдерживает?
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