Нашла свою музу! Певица Ингер впервые откровенно рассказала о своей девушке: „она появилась в моей жизни, когда я начала больше любить себя“

Ты увлекаешься экстремальными видами спорта. Твоя девушка такая же экстремалка, или она скорее тебя сдерживает?

Он не сдерживает меня, но я все равно более экстремальна. Иногда она немного волнуется, когда я говорю, что хочу прыгнуть с парашютом. Она не участвует во всех этих безумствах. Она очень творческий человек. Она занимается социальными сетями в моей команде и создает визуалы для видеороликов. Это очень творческая работа.