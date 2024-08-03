Шоубиз
03.08.2024, 13:00

Нашла свою музу! Певица Ингер впервые откровенно рассказала о своей девушке: „она появилась в моей жизни, когда я начала больше любить себя“

 
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Для певицы и автора песен Ингер Фридолин (25) последние несколько лет стали временем больших перемен как в личной жизни, так и в творчестве. В этом году она съехалась вместе со своей девушкой Кармен. Лето принесло и другую радость: новые песни и серфинг. Сейчас у Ингер в личной жизни все отлично.

Ты увлекаешься экстремальными видами спорта. Твоя девушка такая же экстремалка, или она скорее тебя сдерживает?

Он не сдерживает меня, но я все равно более экстремальна. Иногда она немного волнуется, когда я говорю, что хочу прыгнуть с парашютом. Она не участвует во всех этих безумствах. Она очень творческий человек. Она занимается социальными сетями в моей команде и создает визуалы для видеороликов. Это очень творческая работа.

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