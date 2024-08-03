03.08.2024, 17:00
ВИДЕО | „Гнезда на голове больше нет“. Новая девушка Андрея Зевакина сделала блогеру новую прическу
ФОТО: | Delfi Meedia
Самый известный YouTube-блогер Эстонии Андрей Зевакин сбрил свои знаменитые кудри и его теперь не узнать. Хотя Зевакин очень часто пользуется социальными сетями и постоянно публикует моменты из своей жизни, он еще ни разу не упоминал в Instagram о своей девушке-парикмахеру. Теперь выяснилось, что Зевакин доверил смену прически как раз своей своей возлюбленной.
Андрей Зевакин продемонстрировал свою новую прическу в Instagram и отметил в видеопосте свою возлюбленную=парикмахера Келли-Кариту Ефимову, которую он обычно не показывает в социальных сетях.
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