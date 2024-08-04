ФОТО | Лето, Нарва, любовь... Алика Милова показала интимный момент со своим возлюбленным

В пятницу Алика опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены съемки клипа на ее новый сингл „mis minuga saab?“. Снимать и монтировать клип Алике помогали братья Эско, один из которых, Рауль, является новым бойфрендом певицы. Несмотря на то, что Рауль уже несколько раз появлялся в Instagram Алики за последние пару месяцев, девушка еще не делилась настолько интимными кадрами.