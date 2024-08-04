ФОТО | Лето, Нарва, любовь... Алика Милова показала интимный момент со своим возлюбленным
Певица Алика Милова опубликовала в социальных сетях серию занимательных фотографий со съемок нового клипа в Нарве, среди которых есть и снимки вместе с ее новым возлюбленным Раулем Эско.
В пятницу Алика опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены съемки клипа на ее новый сингл „mis minuga saab?“. Снимать и монтировать клип Алике помогали братья Эско, один из которых, Рауль, является новым бойфрендом певицы. Несмотря на то, что Рауль уже несколько раз появлялся в Instagram Алики за последние пару месяцев, девушка еще не делилась настолько интимными кадрами.
Рауля можно увидеть на четвертой, пятой и седьмой, то есть последней фотографии в серии. Именно последняя фотография является самой примечательной, на ней запечатлен интимный момент между певицей и режиссером. На совместном снимке Алика положила руку на голую спину Рауля, и, кажется, оба витают на седьмом небе от счастья.