Шоубиз
04.08.2024, 09:00

ФОТО | Лето, Нарва, любовь... Алика Милова показала интимный момент со своим возлюбленным

 
Alika Milova
Alika Milova
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Певица Алика Милова опубликовала в социальных сетях серию занимательных фотографий со съемок нового клипа в Нарве, среди которых есть и снимки вместе с ее новым возлюбленным Раулем Эско.

В пятницу Алика опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены съемки клипа на ее новый сингл „mis minuga saab?“. Снимать и монтировать клип Алике помогали братья Эско, один из которых, Рауль, является новым бойфрендом певицы. Несмотря на то, что Рауль уже несколько раз появлялся в Instagram Алики за последние пару месяцев, девушка еще не делилась настолько интимными кадрами.

Рауля можно увидеть на четвертой, пятой и седьмой, то есть последней фотографии в серии. Именно последняя фотография является самой примечательной, на ней запечатлен интимный момент между певицей и режиссером. На совместном снимке Алика положила руку на голую спину Рауля, и, кажется, оба витают на седьмом небе от счастья.

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