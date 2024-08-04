ФОТО | „Хоть начинай верить, что дружба между мужчиной и женщиной существует“. Сильвия Ильвес романтично обнимается с бывшим кавалером

В пятницу вечером Сильвия, направляясь на концерт в Мыйзакюла, написала текст с глубоким смыслом. Она отметила, что испытывает огромное чувство благодарности, когда думает о Кристо.

„Оглядываясь на все свое лето, я даже не смею признать, сколько же всего мужественно перенес вместе со мной один мой друг, в обмен же предложив мне поддержку, помощь, радость, чувство безопасности, утешение, надежду“, - пишет виолончелистка.

„И [он] все еще рядом со мной, принимая все хорошее и не очень. Как в красивые, так и в не очень красивые моменты он рядом. И для моих детей тоже. Безоговорочно“, - добавила она. „Хоть начни верить, что эта лучшая дружба между мужчиной и женщиной существует на самом деле“.

Романтичное фото, скорее всего, было сделано на гала-вечере вручения наград Kroonika, которую посетила в тех же самых нарядах - на тот момент они были еще вместе.

Сильвия и Кристо расстались через шесть дней после того вечера. Виолончелистка объявил о разрыве в соцсетях в начале июня: „Вы что думали, что какой-то мужик сможет меня обуздать? Никогда! Снова свободная. И точка!“

„Сейчас я просто хочу получить покой от этого мужчины. Слишком импульсивный и слишком навязчивый“, - описала она бывшего возлюбленного.