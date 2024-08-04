Украинский певец рассказал, что в 15 лет его домогался Филипп Киркоров(20)
Украинский исполнитель Никита Ломакин опубликовал в сторис в Instagram шокирующую историю. Он утверждает, что в 2013 году Филипп Киркоров планировал склонить его к сексуальной связи. Ломакину на тот момент было 15 лет, пишет Униан.
Никита рассказал, что познакомился с Киркоровым на шоу „X-Фактор“. После выступления Ломакина Филипп сам подошел к парню и предложил сотрудничество, пообещав сделать из начинающего вокалиста настоящую звезду. Они обменялись телефонами и договорились о встрече в Ялте, где вскоре должен был выступать Киркоров.
Когда парень с радостью согласился на предложение Киркорова. Они обменялись телефонами и договорились о встрече на концерте Филиппа в Ялте. Сам Никита родом из Симферополя. В день, когда Ломакин направлялся в Ялту, ему позвонила директор творческой студии, в которой он учился. Парень похвастался ей, что вскоре будет сотрудничать с Киркоровым.
Однако ответ женщины был неожиданным и изрядно напугал Ломакина. Она сказала, что Киркоров совсем не хочет сотрудничать с Никитой, а у него сексуальное влечение к молодым ребятам.
„Моя психика не была к такому готова, я не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: „Никита, ты что, Киркоров - гей и педофил. Это не фейк. Несколько лет назад мы одного мальчика забирали обкаченным в халате у него из отеля. Еле успели“, - вспоминает слова директора певец.
Но парень все же решил поехать в Ялту. Там он встретился с концертным директором Киркорова Алексеем Навацким. Тогда он заверил Никиту, что Филипп ничего не будет делать с ним, если тот придет к нему на так называемые переговоры с друзьями. Тем самым Навацкий подтвердил нетрадиционную ориентацию певца.
Однако Киркоров не был доволен большой компанией и хотел провести время с Ломакиным наедине. Он ему прислал смс, где написал: „Никита, извини, но твои друзья не смогут с нами пойти на встречу, потому что это встреча один на один“.
После этого сообщения Никита не выдержал и расплакался. Тогда Навацкий предложил позвать в Ялту маму мальчика, чтобы с ним точно ничего не случилось. Женщина приехала на концерт и вместе с сыном пошла на переговоры к Киркорову.
Артист был удивлен, что мальчик пришел к нему не сам. Вместе с Филиппом был музыкальный критик Сергей Соседов. Знаменитости поговорили о вокальных данных Ломакина, но сексуальный план Киркорова так и не воплотился в жизнь, рассказывает Ломакин, потому что мальчик пришел с мамой. После этого Филипп еще звонил Никите и предлагал свою помощь.
„Мораль этой истории такова, что Сергей Соседов и Филипп Киркоров могут вместе запланировать изнасиловать мальчика 15-летнего. Поэтому никогда не ешьте еду, которую вам предлагают влиятельные люди. Мне повезло. Вам никто не нужен, и пока вы не станете сильными внутри, никогда не подписывайте никакие контракты“, - подытожил Ломакин.