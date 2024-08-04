Объявлена полная программа фестиваля фильмов о любви Tartuff
Фестиваль откроет фильм греческого режиссёра Йоргоса Зойса „Аркадия“ – это драма, вращающаяся вокруг опознания женщины, погибшей в автокатастрофе. В этой загадочной оде мучительной любви реальность смешивается со сверхъестественным, и всё не так, как кажется на первый взгляд.
„Восход на Амазонке“ – мелодрама бразильского режиссёра Марсело Гомеса. Страстный любовный треугольник начинается на плывущем из Ливана в Бразилию корабле в 1949 году, а боль прошлого и религиозная нетерпимость приводят к насилию. Это адаптация книги одного из самых выдающихся современных писателей Бразилии Милтона Хатума и дань уважения открытости и традициям коренных народов Амазонки.
Романтическая драма американского режиссёра Зои Айзенберг „Это не любовь?“ посвящена любви в горьких тонах. 28-летняя женщина заводит отношения с 19-летним парнем, который считает ее ровесницей и думает, что она учится в том же университете. Красивый и интимный фильм, снятый на острове Гавайи, рассказывает о страхах, лжи и обмане в сложных отношениях и любви.
Через мятежную индуистскую женщину, вынужденную продавать своё тело, фильм болгарского режиссёра Константина Божанова „Бесстыжие“ бросает вызов устаревшим убеждениям индийского общества – жестокой реальности, скрытой от внешнего мира. Анасуя Сенгупта получила награду за лучшую женскую роль в программе „Особый взгляд“ Каннского кинофестиваля.
Два кондуктора влюбляются, когда их гондолы проезжают мимо друг друга по канатной дороге каждые полчаса – такую необыкновенную историю любви мог придумать только немецкий абсурдист Файт Хельмер. „В мире есть мало мест, где можно передвигаться только по канату, и одно из них находится в горах Грузии“, – раскрыл источники вдохновения сам автор. „Гондола“ это немой фильм – ни один из героев не говорит ни слова!
Когда члены семьи спустя долгое время собираются вместе, можно ожидать, что просто так всё не закончится, как и в фильме турецкого режиссёра Аслыхан Юналды „На плаву“, действие которого происходит на паруснике, плывущем вдоль побережья Эгейского моря. Тени прошлого всплывают на поверхность во время невинного отпуска и угрожают навсегда разрушить и без того хрупкие отношения. Фильм, рассказывающий о не самом демократическом политическом климате Турции, остался без государственного финансирования у себя на родине.
„Шоу должно продолжаться“, – говорится в фильме „Животное“ греческого режиссёра Софии Экзарху. Аниматоры островного курорта, работающего по системе „всё включено“, готовятся к оживлённому туристическому сезону. Фильм, который переносит вас в мир артистов, жертвующих своими телами и душами для развлечения отдыхающих, получил семь наград Греческой киноакадемии.
Спустя сорок лет после премьеры великолепная гангстерская драма итальянского режиссера Серджо Леоне „Однажды в Америке“ возвращается на экраны Тарту в расширенной версии продолжительностью... 4 часа 11 минут!
Впервые на большом бесплатном экране Tartuff, фестивале фильмов о любви PÖFF, будет показан фильм, мировая премьера которого состоялась на HÕFF, Хаапсалуском фестивале фильмов ужасов и фантастики. Это юмористический романтический мюзикл ужасов Сандера Марана „Бензопилы пели“, который завоевал в Хаапсалу всё, что только можно было: приз зрительских симпатий и награду за лучший эстонский жанровый фильм.
Экзотики на Tartuff добавят приключенческая драма из Саудовской Аравии – фильм режиссёра Абу Бакра Шоки „Жокей пустыни“, действие которого происходит в мире верблюжьих бегов, и романтическая комедия „Салли“, режиссёр Лиен Чиен-Хунг (Тайвань), в которой тайваньский фермер-заводчик кур ищет любовь в приложении для знакомств.
Также в рамках Tartuff состоится премьера короткометражной картины „День сауны“, дебютировавшей на Каннском кинофестивале. Фильм Анны Хинтс и Тушара Пракаша переносит зрителя в Вана-Выромаа, где в тёмном и интимном пространстве бани по-чёрному мужчины отдыхают после долгого и утомительного рабочего дня.
В программе документального кино Tartuff представлены четыре фильма, которые будут показаны в Тартуском Электротеатре впервые в Эстонии.
Как снова обрести радость жизни, когда бессменный спутник покидает вас? Об этом говорят женщины и мужчины, перешагнувшие порог 80-летнего возраста, в замечательном фильме „Эхо любви“ датского документалиста Зары Зерни.
Джоэл Мейеровиц – 84-летний известный фотограф, чья жена, писательница, художница и пианистка Мэгги Барретт не получила такого же признания. Британские документалисты Джейкоб Перлмуттер и Манон Уимер следят почти невидимой камерой за их сложными и натянутыми отношениями в своём фильме „Два незнакомца, пытающихся не убить друг друга“, в котором, несмотря ни на что, продолжают звучать доверие и любовь.
Самым известным из братьев Андерссон является Рой – всемирно известный кинорежиссёр. У него было три брата, но один из них, Ронни, много лет назад стал бездомным и умер от наркозависимости. Отношения между остальными весьма холодны. „Братья Андерссон“ – это трогательная история шведского документалиста Йоханны Бернхардсон о разбитой семье любителей алкоголя, члены которой, возможно, никогда больше не сядут за один стол.
О чём думают и мечтают молодые люди, которые живут в далёкой итальянской провинции и ездят на трехколёсных „обезьянах“, или „пчёлах“, построенных из скутеров Vespa? Их озвучил итальянский режиссер Леоне Бальдуцци в своей картине „Жаль как пчела“, которая стирает границы между художественным и документальным фильмом.
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19-й крупнейший в странах Балтии фестиваль кино под открытым небом пройдет с 5 по 10 августа.
Фестиваль организован кинофестивалем „Тёмные ночи“ при поддержке Elisa.