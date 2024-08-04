Объявлена полная программа фестиваля фильмов о любви Tartuff

„Восход на Амазонке“ – мелодрама бразильского режиссёра Марсело Гомеса. Страстный любовный треугольник начинается на плывущем из Ливана в Бразилию корабле в 1949 году, а боль прошлого и религиозная нетерпимость приводят к насилию. Это адаптация книги одного из самых выдающихся современных писателей Бразилии Милтона Хатума и дань уважения открытости и традициям коренных народов Амазонки.

Романтическая драма американского режиссёра Зои Айзенберг „Это не любовь?“ посвящена любви в горьких тонах. 28-летняя женщина заводит отношения с 19-летним парнем, который считает ее ровесницей и думает, что она учится в том же университете. Красивый и интимный фильм, снятый на острове Гавайи, рассказывает о страхах, лжи и обмане в сложных отношениях и любви.

Через мятежную индуистскую женщину, вынужденную продавать своё тело, фильм болгарского режиссёра Константина Божанова „Бесстыжие“ бросает вызов устаревшим убеждениям индийского общества – жестокой реальности, скрытой от внешнего мира. Анасуя Сенгупта получила награду за лучшую женскую роль в программе „Особый взгляд“ Каннского кинофестиваля.

Два кондуктора влюбляются, когда их гондолы проезжают мимо друг друга по канатной дороге каждые полчаса – такую ​​необыкновенную историю любви мог придумать только немецкий абсурдист Файт Хельмер. „В мире есть мало мест, где можно передвигаться только по канату, и одно из них находится в горах Грузии“, – раскрыл источники вдохновения сам автор. „Гондола“ это немой фильм – ни один из героев не говорит ни слова!