ФОТО | Элджей подтвердил слухи о новом романе. На кого рэпер променял Ивлееву?

Напомним, Элджей и Anikv спровоцировали слухи о романе меньше месяца назад, когда опубликовали совместные фото в соцсетях.

Anikv родом из Грузии. Ранее она участвовала в шоу „Песни“ в команде Басты. После программы девушка подписала контракт с Gazgolder. Большую популярность ей принесли треки „Там, где хорошо“, „Тесно“, „Огни“, „Меня не будет“. В 2020 году знаменитость выпустила свой первый альбом „Старше“.