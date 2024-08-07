Шоубиз
07.08.2024, 09:00

ФОТО | Элджей подтвердил слухи о новом романе. На кого рэпер променял Ивлееву?

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ФОТО: @sayonaraboy

Музыканты Элджей и Anikv все-таки встречаются. В Сети появилось видео, как на одном из концертов пара поцеловалась прямо на сцене. Теперь, кажется, сомнений никаких не осталось, написал PEOPLETALK.

Напомним, Элджей и Anikv спровоцировали слухи о романе меньше месяца назад, когда опубликовали совместные фото в соцсетях.

Anikv родом из Грузии. Ранее она участвовала в шоу „Песни“ в команде Басты. После программы девушка подписала контракт с Gazgolder. Большую популярность ей принесли треки „Там, где хорошо“, „Тесно“, „Огни“, „Меня не будет“. В 2020 году знаменитость выпустила свой первый альбом „Старше“.

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