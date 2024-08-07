Ученые обнаружили планету, пригодную для жизни. Она похожа на Землю(10)
Международная группа ученых объявила об открытии Gliese 12 b — экзопланеты размером с Землю с умеренным климатом, расположенной всего в 40 световых годах от Земли. Это стало настоящим прорывом в области астрономии и поиска внеземной жизни, сообщает ScienceАlert.
Планета называется Gliese 12 b, у нее умеренная температура, чего нельзя сказать о большинстве других планет, а главное — ее размер сопоставим с земным. Правда, находится она все же за пределами Солнечной системы, примерно на расстоянии 40 световых лет от Земли.
В атмосфере этой планеты присутствуют все необходимые для биологической активности компоненты — кислород, вода, метан и углекислый газ. Ученые подозревают, что на ее поверхности даже есть вода, потому что Gliese 12 b находится в зоне обитаемости своей звезды.
Кстати, планета находится во Млечном Пути и обращается вокруг красного карлика.