Ученые обнаружили планету, пригодную для жизни. Она похожа на Землю

Планета называется Gliese 12 b, у нее умеренная температура, чего нельзя сказать о большинстве других планет, а главное — ее размер сопоставим с земным. Правда, находится она все же за пределами Солнечной системы, примерно на расстоянии 40 световых лет от Земли.